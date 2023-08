Chytrá česká sci-fi s globálním přesahem – Variety

S laskavým svolením Film Kolektiv

Celovečerní režisér Robert Hallows poprvé nabízí hollywoodskou úroveň v důmyslné, brilantně vykreslené vizi blízké budoucnosti, kde nelze lidský život vždy zachránit, ale lze jej restartovat.

Musíte obdivovat spisovatele a filmaře, kteří své sci-fi scény odehrávají ve velmi blízké budoucnosti a v podstatě konfrontují diváky s něčím, co se může zdát jako velmi zvláštní předpověď pro jejich životy. Ti, kterým se to podaří, nám nabízejí obrovské možnosti meditace, i když se účinně odpoutá od strachu: to dokazuje v Point of Restoration, ostrém, vysoce lesklém sci-fi thrilleru z České republiky, kde je život na Zemi po smrti rutinou. , Je to buněčná záležitost, nikoli duchovní.

Senzační debut režiséra Roberta Helleuse, odehrávající se v blíže nespecifikované (ačkoli česky mluvící) střední Evropě v roce 2041, může nabídnout tišší, uvěřitelnější, nízkorozpočtový snímek poloviny 21. století než bohatě postavený „Blade“ Runner 2049 – pokud se nepustíme do radikální evoluce designu 40. let – ale jeho myšlenky jsou v konceptu hlasité. Kombinace estetiky skvělého mainstreamového investigativního žánru s důmyslně vytvořeným kontemplativním vyprávěním je prvním pozoruhodně ambiciózním filmem, který byl vytvořen. vědom si Hloze: ten typ, který jako by se chlubil svými schopnostmi pro větší mezinárodní a hollywoodské zakázky.

Mohlo by je to chytit i v případě, že Bod obnovy propukne za českými hranicemi. Známky jsou zatím dobré. XYZ Films se sídlem v USA uvede film v USA a má další obchody v Austrálii, na Novém Zélandu a na několika evropských územích; Po své první domácí show v karlovarské sekci Specials zažije svůj severoamerický debut na žánrově vyhraněném Fantasia Festivalu. Představit si anglický remake není vůbec těžké, i když tak, jak to je, materiál by nákladnější úpravou mnoho získat nemohl.

Hluze a spoluautoři Tomislav Čička a Zdeněk Jeslin rychlými expozičními tahy nachystali scénu: Nárůst ekonomické rovnosti vedl k nárůstu násilné kriminality, kdy průměrný občan bude tak pravděpodobně zabit, že úřady prohlásily své ústavní právo být vzkříšen v nepřirozené smrti. Enter Restore Point: technologie, která v podobě videoher dokáže zálohovat a restartovat lidský život do posledního uloženého bodu díky buněčné regeneraci. (Scénář je zběhlý v tom druhu filmové vědy, který právě teď dává smysl, i když nebyl podroben podrobnému zkoumání.)

Je to utopická myšlenka na bezútěšný, bezútěšný svět, i když ne každý to přijímá: mezi zastánci je rebelská skupina aktivistů, kteří si říkají Řeka života, kteří se uchylují k teroristickým činům, aby vyjádřili svůj morální odpor vůči vědcům, kteří si hrají na bohy. Když jsou David Korllstadt (Matoj Hadek), hlavní výzkumný pracovník průkopnického restaurátorského ústavu, a jeho žena zavražděni, všechny známky ukazují na demonstranty: co je překvapivější, ani jeden z nich nemá platný bod podpory, který by umožnil jejich oživení.

K případu je přidělena drsná policejní agentka Em Trochinowska (lakonická a cílevědomá Andrea Mohilova, odlitá ocel identická s Noomi Rapace), která dokazuje, že není ořezaný a vysušený. Rohan (Karel Dobrý), generální ředitel Restaurátorského ústavu, podivně nespolupracuje, zatímco Emino vyšetřování neustále brzdí agresivní agenti Europolu: David, oživený pomocí některých schémat zapojení, je na cestě. Výsledná spleť zápletky za zápletkou je složitá, ale nikdy není propletená, vážená a zaujatá složitými úvahami o politických, ekonomických a environmentálních faktorech, které definují tuto chaotickou budoucnost – kde, nyní mrtvé, zdanění je poslední zbývající jistotou.

To je diskutabilnější projekt, než je pravděpodobně verze premisy v americkém studiu, ale není tomu tak – „Restore Point“ se nikdy necítí trapně za svůj rozpočet (není nevýrazný na české produkční standardy, ale šetřící pro mnoho bodů filmového žánru) , místo toho Věnuje pozornost verbálnímu a vizuálnímu rozšíření jejích nápadů. (Audiálně je film méně vzrušující, s konvenčně působivou partiturou doplněnou o Debussyho „Clair de Lune“ jako příliš se opakující motiv.) Hloz jistě dokáže namontovat sevřenou, pulzující scénu, když chce, ale film, který přichází pod dvě hodiny efektivně, není přecpaná zbytečnými honičkami nebo přehnanou střelbou, která udržuje její prášek suchý před zvráceným bojovým finále.

Pokud jde o design a efekty, Restore Point je nejfunkčnější a nejvynalézavější, digitálně zdobí existující brutalistickou architekturu holografickými zásahy a plynulými obrazovkami pro streamování informací, aby vybudoval svět ve stavu pokročilého a úpadku. Mimo město jsou na venkově tvrzené skleněné sluneční rostliny, kam až oko dohlédne; Zbývající prostor vyplňují špičaté rozlehlé továrny, které zastiňují vlastní smog. Hlozův chytrý, dalekosáhlý vzhled odpovídá na mnohé z jeho otázek, ale nechává diváky, aby o jedné přemýšleli sami: Pokud je před námi tato budoucnost, opravdu v ní chceme žít dvakrát?