MLS Cup a radost z otevřeného hřiště

Může se pochlubit nejen Carlosem Velou, jedním z nejlepších hráčů ligy za posledních pět let, ale také Cristianem Arangem, jedním z nejlepších útočníků; Maxime Crepeau, jeden z nejzkušenějších brankářů; A skupina ekvádorských mezinárodních hráčů. LAFC je možná ve svém prvním finále poháru MLS – a jejich trenér Steve Chirondulo může být nováček – ale v tomto duchu jsou přesvědčivou dominantní silou.

Kontrast mezi těmito dvěma je ve skutečnosti tak ostrý, že je lákavé číst některé hlubší významy jejich sobotního setkání a dívat se na jejich setkání jako na konfrontaci mezi soupeřícími vizemi toho, co MLS je nebo co by mělo být.

Philadelphia a LAFC jsou v této sezóně dva nejlepší týmy ligy a je to poprvé za téměř dvě desetiletí, kdy se dominantní mocnosti z každé konference dostaly do finále. Důležitější než jejich geografie je však to, že každý z nich také představuje určité kulturní seskupení.