Sledujte objev Mléčné dráhy na dalekohledu Event Horizon Telescope online

Teleskop EHT (Event Horizon Telescope) objevil v Mléčné dráze něco neuvěřitelného – něco, co jeho tým nazývá „průkopnické“. Co je to ale za objev, to se dozvíme až ve čtvrtek (12.5.).

The dalekohled horizontu událostí Tým (EHT) má Zvýšený objev onlineÚplné oznámení však přijde během série tiskových konferencí v 9:00 ET (1300 GMT), které pořádají organizace z celého světa. The mléčná dráha Události Discovery budou také streamovány online pro veřejné sledování. Po tiskových konferencích Národní vědecká nadace (NSF) a Evropská jižní observatoř (ESO) bude hostit nezávislé panely otázek a odpovědí, které budou také vysílány online.

EHT je síť radioteleskopů po celém světě, které primárně studují černé díry. V roce 2019 EHT podobně vyvolal nový objev, který se ukázal být První obrázek černé díry. Bez ohledu na to, o jaký objev šlo, bylo jisté, že to bude zajímavé. Zde jsou podrobnosti o živém webovém vysílání, které bude vysílat oznámení EHT, a také o následných relacích otázek a odpovědí.

Webové vysílání National Science Foundation

12. května, 9:00 EST (1300 GMT)

NSF uspořádá svou tiskovou konferenci ve Washingtonu, DC s živým online přenosem videa stránky NSF a instituce facebooková stránka .

Webové vysílání Evropské jižní observatoře

12. května, 15:00 CET (1300 GMT)

ESO, která provozuje některá zařízení účastnící se pozorování Event Horizon Telescope, bude hostit svou tiskovou konferenci v Garching bei München, Německo, mimo Mnichov. Živé video bude vysíláno dne stránky ESO a jeho kanál YouTube .

Webové vysílání ALMA EHT Discover

Teleskop jižního pólu na stanici Amundsen-Scott South Pole Station Národní vědecké nadace v Antarktidě, která je součástí Event Horizon Telescope Array. (Foto kredit: Dr. Daniel Mishalik / NSF)

12. května, 9:00 EST (1300 GMT)

Společná observatoř ALMA, která zahrnuje NRAO/NAOJ/ESO Atacama Large Millimeter/ Sub-milimeter Array (ALMA) a ESO Atacama Pathfinder Experiment (APEX), které se účastní monitorovacích kampaní Event Horizon Telescope, bude hostit tiskovou konferenci ve Vitacure. , Chile. Sledujte živé vysílání na observatoř ALMA webová stránka

Zdroje v jiných jazycích

Řada partnerských organizací také nabídne vysílání reklam v jazycích kromě angličtiny:

Q&A desky po oznámení EHT

National Science Foundation, 10:30 EDT (1430 GMT)

Po hlavním oznámení uspořádá NSF relaci otázek a odpovědí s panelem výzkumníků EHT. Bude se vysílat online na stránky NSF a instituce facebooková stránka

Evropská jižní observatoř, Otázky a odpovědi, 16:30 SEČ (1430 GMT)

ESO také uspořádá relaci otázek a odpovědí s panelem výzkumníků EHT, kterou může veřejnost sledovat kanál YouTube .