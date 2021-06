Rift Apart je dobrým úvodem do staré série

Rivet, nový protagonista, usnadňuje skok do legendární série. Snímek obrazovky : nespavost

Skok k poslednímu vstupu do seriálu, který běží dlouho, je skličující záležitostí. Stíháte desítky postav během desetiletí hraní? Kontrolujete stránky Wikipedie mezi misemi? ne, díky! Výjimkou z tohoto pravidla je Ratchet a Clank: Rift Apart, který byl vydán počátkem tohoto měsíce pro PS5 a který pro dobrý čas nevyžaduje ani náznak známosti.

Přestože jsem celoživotním hráčem, docela mi chyběl vesmírný průkopník Insomniacu Lumpex. (Začátkem tohoto roku jsem hrál téměř 30 minut Vydání 2016 Než vás vyruší řada novějších, ale ne nutně lepších her. Nenašel jsem čas se vrátit). Ale chtěl jsem hrát rozpor bez ohledu na to, protože se na to podívej:

Když John Walker popsal rozpor bez ohledu na to Jako “úžasně ohromující” v zkontrolujte toTo nebylo přehnané. hra Sports také rodokmen studio zodpovědné za drahokamy, jako je Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a Bylo to z velké části přehlíženo západ slunce nad pohonem. Navíc to má být přehlídka skvělých nových funkcí PS5 – jako je haptická zpětná vazba a obrazovky pro okamžité načítání -, které mají velký potenciál, ale od spuštění konzole loni v listopadu nebyly moc vidět.

Po vstupu jsem plně očekával, že budu mimo hru, ale jinak se cítím ztracen. Myslel jsem, že budu na úrovni wiki na wiki stránkách, nebo alespoň každých pět minut hru pozastavím a požádám přátele, aby mi vysvětlili odkazy. Místo toho mi tato hra připadala velmi snadná. Vztah mezi dvěma hlavními postavami je přirozený a naučený, i když mi chyběly jeho dřívější kapitoly. Clank může být robot, ale miluje Ratcheta na Měsíc a zpět – a to pouto je vzájemné. Dr. Nevarius může být ten špatný člověk, ale je to ostrý důsledek jeho nejistoty, pravděpodobně způsobené roky ztráty v rukou chlupatého Ratcheta. Nepotřebuji si to dopřát Dotazy Historie pochopit tyto pojmy hned.

Snadnost vstupu umocňuje přítomnost nové postavy, Riveta, který je také Lumbacs. Realita, Ratchet a Clank: Rift Apart Vychází dokonce z brány s filmovou sekvencí v hlavní roli Rivet, kreativní volbou, která se zdá být navržena pro nováčky, kteří nemusí znát rychlost. Desítky let starý maskot PlayStation. Rivet je v tomto fantasy světě úplně nový, stejně jako ti, kteří nehráli žádnou hru Dotazy hra před. Je mnohem snazší se ponořit do chladu, když vás vede někdo schopnější než vy, i když neexistuje.

Existuje také ta věc rozpor bez ohledu na toSnad víc než kterákoli hra, kterou jsem hrál na PS5, je to nestydatě videohra. Není třeba plýtvat více bizarními koncepty – jako je vznik plně vědomé AI nebo druhy vesmírného bobra, které jsou všechny jednotlivě a nepochopitelně smrtelné – s některými pseudovědeckými vysvětleními, která mohou nebo nemusí obstát při kontrole. Mnoho rozpor bez ohledu na to Nemá smysl, že mnoho videoher dnes není. Počáteční upgradovací materiál se nazývá raritarium, aby bylo možné nahlas křičet. (Poznámka: To se mi nezdá vzácné.)

O tom nepochybuji, zadáním rozpor bez ohledu na to S malým nebo žádným porozuměním seriálu mi chybělo mnoho narážek a gest, díky nimž bude hra zábavnější, alespoň způsobem „Ach, ha, dostal jsem odkaz“. Ztráta těchto věcí ale nesnížila můj požitek ze hry.

Pokud opravdu máte pocit, že potřebujete začít s dřívější hrou, máte snadný způsob, jak hrát tu nejnovější Dotazy Tato hra, pokud si také předplatíte službu PS Plus. Nové vydání z roku 2016 patří mezi vybraný počet dobře přijatých her pro PS4, které jsou zdarma a bez dalších nákladů pro majitele PS5, kteří se přihlásili k odběru PS Plus, a je podle většiny účtů dobrým úvodem do Otázky a rachot. Můžete začít tam. Podle mého názoru nemusíte.