Česko je na dobré cestě s 5G, ale zaostává v budování optických sítí – Euractive

Přestože je pokrytí 5G sítí v ČR dobré, výstavba naráží na administrativní překážky. Největším problémem Česka je tempo výstavby optických sítí, kde pravděpodobně nedosáhne svého cíle pro rok 2030.

Podle údajů Z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) je nyní k vysokorychlostnímu 5G internetu připojeno více než 96 procent české populace. Česko tak, alespoň na papíře, již překročilo svůj cíl pro rok 2025, kterým je 70procentní pokrytí populace.

Česká republika na první pohled v plošném pokrytí nezaostává. Jen na konci loňského roku Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR financovalo 29 projektů, které v následujících letech pokryjí „investičně náročné venkovské oblasti signálem 5G“.

V zásadě to znamená, že i místa nedosažitelná operátory s rychlými sítěmi budou pokryta signálem 5G, protože jejich investice se z hlediska návratnosti nevyplatí. Takto vypadá ideální scénář.

Jak ale vysvětluje Asociace poskytovatelů mobilních služeb (APMS), která zastupuje operátory odpovědné za přípravu a provoz 5G (a dalších) připojení, Česká republika čelí v dosahování těchto cílů mnoha překážkám, především administrativním.

„Jsme připraveni výrazně investovat do rozvoje sítě v České republice, brzdí nás ale zákon. Povolování procesů, které v sousedních zemích trvají měsíce, trvá v České republice roky,“ řekl Euractiv.cz prezident APMS Jiří Grund.

Konstrukce, proces a zainteresované strany

Těmito problémy se zabývá i Český telekomunikační úřad, český regulátor mobilních sítí. „Hlavní problém s budováním 5G sítí v současnosti souvisí s výstavbou – tedy hlavně s postupem a dobou trvání stavebního řízení, jednání s vlastníky pozemků, obcemi. [and others],“ řekla Euractiv.cz mluvčí Teresa Merawa.

Těmito otázkami se zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je zodpovědné za oblast telekomunikací. „Mnoho aspektů se již podařilo odstranit nebo omezit pomocí implementace konkrétních opatření, jako je Akční plán 2.0 nebo zavedení digitalizace stavebního řízení. Přijetí nařízení EU o gigabitové infrastruktuře je pozitivním přínosem,“ uvedl mluvčí ministerstva David Hlustig.

Pomalá rychlost budování optických sítí

5G ale není jedinou oblastí, kde musí Česká republika dohánět své západní sousedy, další jsou pevné internetové připojení s rychlostí 1 GB/s a více.

Zde je propast mezi Českem a západní Evropou největší. Pevné připojení k internetu má pouze 12 z každých 100 Čechů, zatímco průměr EU je každý pátý.

Ještě větším rozdílem je dostupnost optického internetu, velmi moderní a rychlé technologie. Pouze 37 procent českých domácností má pokrytí optickými vlákny, zatímco průměr EU je 57 procent. Hůře dopadl český venkov, kde je optických vláken jen osm procent domácností oproti průměru EU, který je 40 procent.

„Strategickým cílem České republiky je mít do roku 2030 100 procent domácností s připojením 1 GB/s. Tempo růstu výstavby v ČR je maximálně dvě procenta ročně. Je tedy zřejmé, že do roku 2030 Česká republika nebude mít více než 50 procent domácností s připojením 1 GB/s,“ uvedl Jiří Grund z APMS.

Zlepšuje se

Podle Rostislava Kokmana, prezidenta České asociace elektronických komunikací (ČAEK), nedostatek rychlého připojení neznamená, že by Češi měli obecně pomalý internet.

„Průměrná rychlost a objem přenesených dat v pevných sítích u nás podle statistik a měření ČTÚ neustále roste. Takzvaná bílá místa (Bez jakéhokoli internetu) dotace podporuje sítě s velmi vysokou kapacitou ((VHCN) se bude stavět,“ vysvětlil Kogman Uractive.

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že buduje nové vysokorychlostní internetové připojení.

„Na liberalizovaném trhu v České republice a Evropské unii je výstavba sítí plně v možnostech podnikatelů v oblasti elektronických komunikací. Ministerstvo aktivně podporuje výstavbu optických sítí, například prostřednictvím dotační výzvy na instalaci přípojek , zejména pro domácnosti,“ uvedl za ministerstvo David Hluštík.

Připojení šesté generace

Zatímco Česká republika se s připojením z optických vláken a 5G stále vrtá, plány na připojení šesté generace se již rýsují po celém světě. V Česku to ale zatím neplatí.

„Přestože 6G sítě již byly zmíněny, většinou jako marketingový termín, pro Českou republiku je důležité dosahování cílů ochrany obyvatelstva a území sítěmi páté generace i pokrok v další výstavbě optických sítí,“ dodal. řekla mluvčí ČTÚ Tereza Merava.

[By Dávid Pásztor I Translated by Ondřej Plevák translated I Edited by Brian Maguire | Euractiv’s Advocacy Lab ]

