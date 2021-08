Český trenérský kop Erica Revena může vyplatit dividendy společnosti Georgia Tech

Pro Revena, který pro Pastner vedl Tech Recruitment in Europe a každý rok tam cestoval při hledání juniorských národních soutěží, bude on a Jackets těžit z výměny, kterou lze provést pro náborové účely.

“Je to opravdu pozitivní,” řekl Bostner. “Myslím, že je to dobré pro Georgia Tech, je to dobré pro ‘Rev’, je to dobré pro všechny zúčastněné. Neexistuje žádná nevýhoda.”

Účast na třech soustředěních s českým týmem a také hledání mistrovství světa hráčů do 19 let v lotyšské Rize, Reveno, který strávil v Evropě kromě jednoho týdne, má alespoň některé nevýhody. Byl daleko od své rodiny, nicméně jeho dvě děti byly ve škole a v táborech a jeho manželka Amanda využila příležitosti cestovat. Ale také mu chybí čas, který obvykle tráví na technických postech hráčů (asistenti trenérů Julian Swartz a Anthony Wilkins přijímají jeho povinnosti) a dohlížení na příležitosti na turnajích AAU ve Spojených státech.

“Zaneprázdněný, ale dobrý,” řekl Reveno. „Dobrá komunikace, dobré hodnocení hráčů a dobré basketbalové zkušenosti. Je zábavné být v červenci ponořen do basketbalu.

Z pohledu náboru má zkušenost mnoho výhod. Jako trenér dokázal hodnotit české hráče blíže než jeho roli technického asistenta trenéra, v takovém případě si jich mohl všimnout pouze v zápasech. (Většina předních týmů má schopnost hrát pět nebo šest hráčů v divizi I, ačkoli Reveno řekl, že někteří turnburners a jiní nemají zájem o vstup na vysokou školu ve Spojených státech)

Titul Asistent trenéra Georgia Tech Eric Reveno se středem žluté bundy Jamesem Banksem během hry 25. února 2020 v pavilonu McMish. Kredit: Georgia Technical Athletics / Clyde Click Kredit: Georgia Technical Athletics / Clyde Click

Podobně také získá lepší pohled na hráče hrající v České republice. (Jeho úkolem je především trénovat hráče postů a hledat předem.)

Také jako asistent českého týmu úzce spolupracuje s hráči a může si vytvořit úplně jiný vztah s trenéry a funkcionáři týmu, než být vysokoškolským trenérem na skautské misi.

Techničtí velcí Ben Lamers (ACC Defensive Player of the Year), James Banks (Twice ACC All Defensive Team) a Moses Wright (ACC Player of the Year) mohou být neocenitelné, pokud Tech využije českou příležitost. Pokud by byl pouze skautem v Evropě, pravidla NCAA by mu bránila v interakci s hráči a trenéry.

Přestože Česká republika vyslala na vysoké školy divize I malý počet hráčů, Reveno se mohl setkat s trenéry z jiných týmů, protože český tým před zápasem v Turecku pronásledoval Německo.

“Jedná se o dlouhodobý potenciální náborový přínos,” řekl Reveno.

Proto není neobvyklé, že vysokoškolští trenéři přijímají příležitosti jako on, řekl Reveno.

Jazykové bariéry jsou podle něj porušující. Anglická úroveň hráčů se liší, ale je lepší než česká Reveno. Trenér Lupus Barton mluví výborně anglicky.

“Není to špatné,” řekl Reveno o komunikačních problémech. „Američané jsou velmi rozmazlení. Basketbalově moudří, rozumí mi.

Veterán v zámoří – kromě každoročních výletů po evropských skautech, po ukončení studia na Stanfordu hrál čtyři roky v Japonsku – vyhýbá se alespoň jednomu politováníhodnému americkému zvyku, když komunikace přestane.

“Mluvím pomalu,” řekl. „Nemluvil jsem nahlas. Tuto chybu jsem neudělal. Zdálo se, že je pro ně není těžké slyšet. Držel jsi to jednoduše.“

Výměna na Revena zapůsobila. Ačkoli se týkají stejných dovedností, cvičení v praxi jsou všechny různé, řekl.

“Viděl jsem, jak si s sebou nějaké vezmou, a podělil jsem se o některé věci, které se jim líbily,” řekl.

Reveno řekl, že hráči hrají velmi univerzální a velmi nestabilní systém, obvykle ve směru, kterým se balíček ubírá s americkou hrou. Mezi další rozdíly, kterých si všiml, byli trenéři, kteří ho učili končit jednou rukou, ve které hráči vyskočili z opačné nohy, kterou se američtí vojáci naučili používat. Sbírání míče a zakončení na hraně – důležitý bod na palubě – se učí jinak.

“Líbí se mi způsob, jakým učí, a líbí se mi některé věci, které dělají,” řekl. „Nutí mě to o věcech přemýšlet jinak. Baví mě to.“

Prodloužený čas v České republice pomohl vyhnat Reveno, což mu umožnilo několik návštěv a návštěv kaváren. (Tým měl tábory v Brně, Gudné Hoře a Praze.) Ve středu byl tým ve své skupině 1: 1 a hrály se další tři. Poslední zápas je neděle.

Pokud se dokáže dostat ke stolu, je trochu překvapivé, že Reveno chce pokračovat ve své roli v týmu. Bostner bude také k tomu.

„Očividně mu chybí nějaké tréninky v létě a nějaké náborové víkendy, ale pro dlouhodobé šance pokračovat v prosazování jména Georgia Tech na mezinárodní scéně je to vždy lepší,“ řekl Bastner.