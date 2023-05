Kronos Quartet and Havels vystoupí se speciálním vystoupením v pražském kostele

Smyčcový soubor Kronos Quartet sídlící v USA vystupuje od roku 1973. Po celá desetiletí hraje s uznávanými umělci, jako jsou David Bowie, Tom Waits a Bjork, a uvádí díla složená od významných současných skladatelů, jako je Steve Reich, Philip Glass a Terry Riley.

Středeční party v Praze pořádá Václav Havelka z Meetfactory.

Kronos Quartet je jedním z nejpopulárnějších avantgardních souborů na americké hudební scéně a koncertem tuto středu v Praze slaví 50 let existence.

„Budou hrát skladby lidí, se kterými během své kariéry spolupracovali, například Laurie Anderson: Bude tam skladba, kterou uděláte během vystoupení, nazvaná Flow.

„Bude tam kousek Michaela Gordona s názvem Clouded Yellow. A také kus od Terryho Rileyho One Land, One People, One Love, z cyklu Prsteny slunce.“

V show budou hrát i Irina a Wojciech Havlovy. Jde o český pár, který – daleko od mainstreamu – samostatně produkuje ambientní hudbu už čtyři desetiletí.

„Myslím, že jsou jednou z nejzajímavějších kapel posledních 40 let na české hudební scéně, ale jsou docela neznámé, protože dělají velmi intimní a jemnou hudbu, která se opravdu nevyplácí za reklamní propagační média. .

Vytvářejí si tak svůj vlastní vzrušující svět.

Kostel Nejsvětějšího Spasitele|Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

„Také slaví 40 let života jako manžel a partner, a to nejen v osobním životě, ale i v životě hudebním.“

Není náhoda, že Havel a kvarteto Kronos sdílejí účet, říká promotér Václav Havelka.

Bryce Dessner, hudebník ze skupiny The National, objevil Havellse prostřednictvím své sestry, která mu před 20 lety přivezla desku ze své cesty po Evropě.

Byl tak ohromen hudbou, která ho inspirovala v jeho hudebním životě – později složil skladbu pro Kronos Quartet, která byla oslavou hudby Havellů.

„V minulosti spolu vystupovali také v USA, takže mezi těmito dvěma skupinami existuje hluboké spojení.“

Speciálním místem pro noc je také kostel Nejsvětějšího Salvátora ze 17. století na Starém Městě. Je to pravidelný protestantský kostel, který také hostí koncerty a další akce.