Při rozhovoru pro čes Rádiový vesmír Bývalý český premiér, tehdejší prezident Václav Klaus byl dotázán, komu by na začátku nového roku poděkoval za udržení plamínků naděje v roce 2023. Ostřílený český politik dlouze mluvil o přátelství s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

„Svět víry je pro mě světem člověka, se kterým mám možnost se setkat, mluvit s ním a vyměňovat si s ním myšlenky, to je maďarský premiér Viktor Orbán,“ řekl český politik. „Mnohokrát jsem s ním mluvil, navštívil naši firmu v Praze, opakovaně jsem byl v Maďarsku – do Maďarska jezdím víc než do Anglie, Belgie, Holandska, Švýcarska, Španělska a mnoha dalších zemí.

Svět, který dokázal vytvořit, a jeho odpor k této ‚Evropské unii‘ – myslím, že je to naprosto obdivuhodné a obdivuji ho“,

řekl Václav Klaus. Později v rozhovoru český politik vysvětluje, že EU myslí být řízen z Bruselu spíše než být Evropanem v klasickém slova smyslu.

Upozornil, že maďarský premiér se považuje za teoretika a přiznal, že se v minulosti hodně naučil z Klausových myšlenek. „Ale oceňuji, že je to úžasný trenér. Věnuje se budování své politické strany, investování své země do nových generací,“ poznamenal bývalý prezident. Populární řeč Na pohřbu Imre Nagye v Maďarsku (16. června 1989) byl 56 obětí revoluce, bylo mu asi 25 let, takže vstoupil do politiky v mladém věku a měl brzy úspěch. O desítky let později propad, ale stále byl dost mladý na to, aby v mládí znovu vstoupil do politiky. Takže měl dvě šance…a tuto šanci dostal znovu v relativně mladém věku. Vrátil se ve 40… měl určitou výhodu a využíval ji, využíval ji, neprofoukl, v tom byl naprosto unikátní osobnost. Takže to je pro mě pozitivní světlo,“ poznamenal Václav Klaus.

Když se ho reportér zeptal na důvody odchodu Viktora Orbána během prosincového referenda o přístupových rozhovorech Ukrajiny v Bruselu, Václav Klaas poskytl svůj názor.

Maďarský premiér už měl mnoho konfliktů s EU a nechce tento konflikt eskalovat.

Orbán šel dobrovolně na kávu, řekl s vědomím, že „mezi prohlášením EU o Ukrajině a skutečným vstupem země do EU je nekonečná propast“.

Poukázal na snahu Turecka přiblížit se evropskému integračnímu procesu. Turecko „nejprve požádalo ne do EU, ale do tehdejšího EHS v roce 1958, takže jim to trvalo 65 let a ještě nejsou v EU. Takže asi Orbán předpokládá, že k tomuto přistoupení nedojde,“ řekl český politik. .

přes Radio Universe; Doporučený obrázek: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán