Dallas Stars postoupí do finále Západní konference vítězstvím 2:1 nad Seattlem

V sérii, kde kombinované skóre dosahovalo v prvních šesti zápasech v průměru přes 8 gólů na zápas, to byl napínavý zápas s nízkým skóre, který vyřešil záležitosti ohledně hry 7 23 ran při výhře 2:1 nad Seattle Kraken. Výhrou postoupili Dallas Stars do finále Západní konference proti Vegas Golden Knights.

Philip Grubauer zastavil 26 z 28 a jeho spoluhráči před nimi zastavili 21 střel, když tam Seattle visel až do hořkého konce. Prohrou končí běh pro druhý tým, který viděl, jak vyřadili obhájce Stanley Cupu Colorado a poté dotáhli Stars na hranici možností.

Po bezgólové první třetině, která se naklonila převážně ve prospěch Dallasu, se Stars konečně prosadili ve druhé třetině, když z vlastního území poblíž Seattle’s Blueline prověřil klín Isa Lendla. Jamiemu Oleksiakovi se podařilo dostat jeho hůl, ale ta byla nahnutá a spěchající Rob Hintz ji chytil za větvičku a sám přiblížil a porazil Phillipa Grubauera čistě.

Dallas uhájil toto vedení ve třetí třetině uzavřením území nikoho a nedovolil Seattle City vůbec nic (pouze 15 skórovacích příležitostí v průběhu hry). Do konce hry zbývalo méně než 10 minut, Kraken začal trochu tlačit do útoku a nutil Oettingera k větší práci, ale pak Wyatt-Johnston odkopl míč a poté volejem bekhendem na krátké straně pod břevno pro masivní cíl.

S prázdnou brankou Oliver Bjorkstrand konečně našel zadní část sítě proti Oettingerovi, aby popřel vypnutí a snížil manko na jednu, když zbývalo 17,6 sekundy. Navzdory emotivnímu finále pro své fanoušky nakonec Superstars vyhráli. Vegas a Dallas budou od pátku ve finále Západní konference.

Blesk / Zprávy NHL

SWOT-otáčení šroubů [Raw Charge]

Před mimosezónou se podíváme na některé silné a slabé stránky Lightning.

Ekonomická zpráva Water Street Tampa je 520 milionů dolarů [Tampa Bay Times]

Ne zrovna hokejové novinky, ale jelikož je Jeff Vinik investor, ovlivňuje to Lightning.

V této sezóně vyberte Nikitu Kucherova # šrouby Rekord franšízy za jednu sezónu s 50 body přesilovky a 70,4 % gólů Tampy Bay přesilovky. Kučerov se stal 10. hráčem NHL od roku 1940, který se dostal do 70 % PPG svého týmu (kromě zkrácených sezón). pic.twitter.com/ISSsDUKWbJ – Chris Kren (@Chris_Krenn) 15. května 2023

Block Party tento týden má funkci @zaměstnanecPrvní hlavní trenér, Terry Crisp. Diskutuje o trénování rozšířeného týmu, překonání Phila Esposita v juniorech a play-off Thunderdome @zaměstnanec @zaměstnanec https://t.co/Fzk6om13qr – Lightning Radio (BoltsRadio) 15. května 2023

# Hahahahahahahaha | Bitva o Calder Cup pokračuje, ale ne pro @zaměstnanec. Připojte se k hostiteli @zaměstnanec Když zkoumá reputaci Match Crunch a ponoří se do zvyšování očekávání:https://t.co/5ZrOMNrmn8 pic.twitter.com/YQEIOorkQu FieldPass hokej 15. května 2023

Dubas říká toronto nebo nikde [Pension Plan Puppets]

Včera byl den výstupního rozhovoru v Torontu a Kyle Dubas hovořil o své budoucnosti ve funkci generálního ředitele. Bylo to v podstatě pokrčení ramen. Rozptýlil zvěsti o odchodu do jiného klubu (kašel, Pittsburgh, kašel) tím, že navrhl, že by se vrátil do Toronta nebo si vzal volno. To vše se samozřejmě může změnit.

Před pěti lety hra 3 [Japers‘ Rink]

Naši přátelé na okruhu Japers znovu prožívají zápas o Stanley Cup 2018 uprostřed finále Východní konference proti Lightning. Upozornění na spoiler – šrouby to vyhrají.

O budoucnosti Senators, Kojota, se brzy rozhodne [Front Office Sports]

Konečné nabídky pro Ottawu Senators byly splatné v pondělí na konci pracovního dne a zprávy naznačují, že šest skupin soutěží o to, kdo bude novým vlastníkem Senátu, a tři z nabídek údajně přesáhly 1 miliardu dolarů. Rozkošný.

Voliči Tempe dnes rozhodují o osudu kojotů [GOPHNX]

Craig Morgan nastiňuje věčné pátrání Kojota po trvalém domově v Arizoně, než obyvatelé Tempe hlasují o třech návrzích navrhované arény a rekreační oblasti, které rozhodnou o budoucnosti týmů.

Mistrovství světa mužů IIHF:

USA 3:2 nad Německem

Ve třetí třetině to chtělo návrat, ale USA udržely svůj perfektní rekord naživu, když Shaun Farrell vyrovnal pět minut po třetí a Matt Coronato vedl po 10 minutách. Michael Esimont asistoval u prvního amerického gólu Ronnieho Attarda.

Kanada 2:1 (SO) nad Slovenskem

Jake Neboers a Peter Siharik si vyměnili góly z první třetiny, ale odtamtud to byla ukázka brankáře. Samuel Halavag zastavil 42 ze 43 pro Slovensko, zatímco Samuel Montembolt zastavil 23 z 24 pro Kanadu. Jack Quinn byl vítězem rozstřelu v osmém kole, který zajistil Kanadě vítězství.

Švédsko 2:1 (SO) nad Finskem

Další těsná hra, která vyžaduje rozhodování v dovednostní soutěži. Juho Lamiko vyrovnal na začátku třetí třetiny, zatímco Emil Larme zastavil 24 z 25 střel Finska. Lars Johansson předvedl 27 zákroků za Švédsko a Lucas Raymond vyhrál penaltový rozstřel.

Lotyšsko 4-3 (prodloužení) Česká republika

Oscars Patna byl vítěz prodloužení, protože Lotyšsko naštvalo český tým. Rudolph Balchers dostal pomoc.