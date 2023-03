Linkin Park debutují v nové éře „Meteora“, druhý singl „Fighting Myself“

Jak se blíží 20. výročí reedice Linkin ParkHistorické druhé album Meteorakapela vydala další dosud nevydanou skladbu z éry „Fighting Myself“.

Po Linkin Park Objevil jsem písničku na Hybridní teorie Reedice k 20. výročí Fanoušci dlouho spekulovali, že s následnými výročními reedicemi se objeví další neslýchané materiály a přesně to se nyní děje. Meteora V roce 2023 oslaví 20 let (zítra, 25. března, slaví 20 let).

V únoru skupina vydala „Ztracený“vyznačuje se silným hlasem z poslední doby Chester Bennington A „Fighting Myself“ nabízí další vzácnou příležitost poprvé od něj něco slyšet.

Píseň, kterou si můžete poslechnout ve spodní části stránky, je nalezena Mike Shinoda Sloky jsou zpracovávány, zatímco Benningtonovo charakteristické zavrčení přebírá refrény.

Reedice k 20. výročí Meteora Dorazí 7. dubna v několika konfiguracích, včetně limitované edice Super Deluxe Box Set. hlava tady Další podrobnosti o opětovném vydání a předobjednávky naleznete na Internetový obchod Linkin Park.

Texty Linkin Park k „Fighting Myself“ (přel génius)

[Verse 1: Mike Shinoda]Někdy ty myšlenky v mé hlavě mluví nahlas

Každá maličkost, na kterou myslím, je postavena na bolesti a pochybách

I když ji chci pustit ven, já

Zkuste se chovat, jako by mi to nevadilo, zkuste držet hubu potichu

Ale jak tam sedím ve svém tichu, zdá se, že to zesiluje

Když jsem si myslel, že když to nechám uvnitř, bude to lepší

Nikdy jsem si nemyslel, že to navždy zničím

Ale pokaždé, když o tom přemýšlím, dávám si to všechno znovu dohromady

Skončil jsem s větší lítostí a větší lítostí [Chorus: Chester Bennington]Padám z milosti a sleduji, jak se všechno rozpadá

S vědomím, že jsem mohl od začátku všechno změnit

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám [Verse 2: Mike Shinoda]Nechtěl jsem, abyste si mysleli, že jsem se tak snadno vyčerpal

Přál bych si, abych si to nechal, takže jsi nikdy nevěděl, co se ve mně vybudovalo

Teď nevím, jak to přetéká, přetéká to nechtěně

Ale teď všechno, co jsem se naučil nenávidět, přišlo, abys to viděl

Nechci, abyste slibovali, že můžete všechno změnit a zlepšit

Protože se můžeš vsadit, že ji navždy zničím

A pokaždé, když o tom přemýšlíte, dáte to všechno znovu dohromady

Skončil jsem s větší lítostí a větší lítostí [Chorus: Chester Bennington]Padám z milosti a sleduji, jak se všechno rozpadá

S vědomím, že jsem mohl od začátku všechno změnit

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám

Padám z milosti a sleduji, jak se všechno rozpadá

S vědomím, že jsem mohl od začátku všechno změnit

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám

Bojuji sám se sebou, vždy prohrávám [Bridge: Chester Bennington]Nemůžu běžet s tou vahou na zádech

Nevidím, protože se soustředím na minulost

Nemůžu dýchat, potřebuji se osvobodit

Z neustálého vzteku ve mně

Nemůžu běžet s tou vahou na zádech

Nevidím, protože se soustředím na minulost

Nemůžu dýchat, potřebuji se osvobodit

Z neustálého vzteku ve mně [Outro: Chester Bennington]Padám z milosti a sleduji, jak se všechno rozpadá

S vědomím, že jsem mohl od začátku všechno změnit

Nemůžu dýchat, potřebuji se osvobodit

Z neustálého vzteku ve mně

Padám z milosti a sleduji, jak se všechno rozpadá

S vědomím, že jsem mohl od začátku všechno změnit

Nemůžu dýchat, potřebuji se osvobodit

Z neustálého vzteku ve mně

Linkin Park, „Bojuji se sebou“

