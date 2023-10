Aris Limassol vs Rangers: Kyperští mladíci představují hrozbu pro stranu Stevena Davise v Evropské lize

před 55 minutami

Evropská liga, skupina C: Aris Limassol – Rangers

Navzdory znepokojivé povaze událostí ve dnech, které předcházely jejich cestě do Aris Limassol, jdou Rangers do čtvrtečního večerního zápasu s vědomím, že vítězství na Kypru je postaví do vynikající pozice na dva zápasy v kampani Evropské ligy.