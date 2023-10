Sony právě uvolnilo další várku skvělých herních soundtracků na Spotify

Dobrá zpráva pro fanoušky videoherní hudby – Sony Interactive Entertainment (SIE) uvolnila novou várku soundtracků k videohrám na streamovací platformu Spotify.

Jak si všiml AniPlaylist, Sony přidalo soundtracky pro hry jako Gravity Rush, Shadow of the Colossus, Wild Arms a PoPoLoCrois, čímž rozšiřuje diskografii SIE Sound Teamu, která již obsahuje bezplatné soundtracky pro hry jako Bloodborne a The Last Guardian. .

Pojďme si zahrát Shadow of the Colossus – pozdě na párty.

Právě teď to vypadá, jako by byly tyto skladby přidány pouze do Spotify a v současné době se neobjevují na Apple Music a dalších platformách pro streamování hudby, ale dáme vám vědět, zda a kdy se to změní.

Toto je nejnovější várka OST, která zasáhla Spotify, přičemž některé z nejlepších herních soundtracků – včetně Destiny, Elden Ring, Silent Hill a Final Fantasy – jsou již dostupné online na většině streamovacích služeb.

📢Více soundtracků k videohrám na SPOTIFY Zvukový tým Sony Interactive Entertainment (SIE) vydal na Spotify sbírku soundtracků k videohrám! Včetně Gravity Rush, Shadow of the Colossus, Wild Arms, PoPoLoCrois a dalších 🔥 Všechny odkazy na alba jsou v tématu níže 👇 pic.twitter.com/IMd6OZE39M – AniPlaylist (@AniPlaylist) 21. října 2023

Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Ve skutečnosti pro to druhé vytvořil zvukový designér Sam Hughes Remedy Games Seznam skladeb Spotify monster S každou dostupnou skladbou – to je 2 710 skladeb neboli 135 hodin – pokud máte zhruba pět dní na to, abyste je naplnili tím nejlepším, co může videoherní hudba nabídnout.