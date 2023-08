Společné úsilí mezi představiteli USA a státními příslušníky České republiky, Dánska, Finska, Francie a Německa

tisková zpráva Zveřejněno 25. srpna 2023

USA Online Visa oznámila nový a zefektivněný proces žádosti o vízum pro občany České republiky, Dánska, Finska, Francie a Německa.

On-line vízum do USA neboli Electronic System for Travel Authorization je povinným cestovním dokladem pro občany zemí bez vízové ​​povinnosti. Žádost o ESTA je jednoduchý proces, ale vyžaduje určitou přípravu.

Online vízum do USA neboli Electronic System for Travel Authorization (ESTA) je cestovní doklad požadovaný pro občany zemí bezvízového styku. Žádost o online vízum do USA je jednoduchý proces a celý proces lze dokončit online. Je však lepší, aby si občané byli vědomi základních požadavků před zahájením procesu. Chcete-li získat online vízum do USA, musí nejprve vyplnit online formulář žádosti o vízum do USA na webových stránkách a zaplatit online.

Čeští, dánští, finští, francouzští a němečtí státní příslušníci musí požádat o americké vízum, aby mohli navštívit USA na dobu až 90 dnů za účelem cestování, obchodu nebo tranzitu. Všichni tito občané, kteří navštíví Spojené státy na krátkou dobu, musí mít vízum, což je nejen požadavek, ale také preference. Cestující se musí před cestou do Spojených států ujistit, že jeho cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po očekávaném datu odjezdu.

Žádost o online vízum do USA nebo ESTA má zvýšit bezpečnost hranic. Po útocích z 11. září byl online vízový program pro USA schválen a spuštěn v roce 2009. V reakci na rostoucí terorismus po celém světě byl zaveden americký vízový program ESTA, který má prověřovat osoby cestující z cizích zemí.

Online žádost o vízum do USA pro české občany a důležité informace

Online americké vízum (nebo ESTA) je platné 2 roky nebo do vypršení platnosti pasu (podle toho, co nastane dříve).

ESTA platí pouze pro cesty trvající do 90 dnů.

Je vyžadováno pro návštěvníky, kteří vstupují do Spojených států letecky nebo po vodě.

K tomu by měl být použit platný biometrický pas.

ESTA lze použít pouze pro turistické, obchodní, lékařské nebo dopravní účely.

Každý držitel pasu, včetně dětí a nezletilých, potřebuje vlastní cestovní povolení nebo ESTA.

Na stejné ESTA je povoleno více cest do USA.

Aby mohli občané požádat o online vízum do USA, aby mohli navštívit USA, musí mít platný cestovní pas nebo cestovní doklad. Tito státní příslušníci s pasy z jiných zemí by se měli ujistit, že podávají žádost se stejným pasem, který budou používat během své cesty, protože online vízum do USA (nebo ESTA) je elektronicky a přímo spojeno s pasem uvedeným při podání žádosti.

Vzhledem k tomu, že ESTA je uložena elektronicky spolu s pasem v americkém imigračním systému, není třeba tisknout ani předkládat žádné dokumenty na letišti.

The USA vízum pro české občany, USA vízum pro dánské občany, USA vízum pro finské občany, USA vízum pro francouzské občanyA USA vízum pro německé občany Zahrnuje online formulář žádosti, který lze vyplnit za pět (5) minut.

K platbě za online vízum do USA budou žadatelé potřebovat platnou kreditní nebo debetní kartu. Státní příslušníci musí poskytnout další pracovní e-mailovou adresu, aby dostali online vízum do USA do své e-mailové schránky. Měli by pečlivě zkontrolovat všechny údaje, které zadávají, aby se ujistili, že nedochází k problémům s americkým elektronickým systémem pro cestovní povolení (ESTA). Pokud ano, možná budou muset požádat o další online vízum do USA.

