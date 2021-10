Turecká lira klesla na rekordní minimum poté, co Erdogan hledal vyhoštění

Směnárník drží bankovky turecké liry ve směnárně v turecké Ankaře, 12. října 2021. REUTERS/Kagla Gurdogan

ISTANBUL (Reuters) – Turecká lira klesla o 1,6 procenta na rekordní minimum vůči dolaru v raných asijských obchodech poté, co prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že nařídil vyhoštění velvyslanců ze Spojených států a dalších devíti západních zemí. Přečtěte si více

Měna již dosáhla rekordních minim minulý týden poté, co turecká centrální banka (CBRT) snížila úrokovou sazbu o 200 bazických bodů, a to navzdory rostoucí inflaci, což byl šokový krok, který ekonomové a opoziční zákonodárci považovali za bezohledné. Přečtěte si více

Lira dosáhla v neděli 1840 GMT historického minima 9,75 GMT, oslabila od pátečního závěru 9,5950. Dva bankéři přisoudili časnou slabost Erdoganovým sobotním komentářům. Letos je to zatím téměř 24%.

„Jsem znepokojen … pondělními tureckými finančními trhy. Na liru se rozhodně dostane silný prodejní tlak,“ řekl Tim Ash, zkušený pozorovatel rozvíjejících se trhů v BlueBay.

“A všichni víme, že (guvernér centrální banky Sahap) Kavcioglu nemá mandát ke zvyšování úrokových sazeb, takže jedinou obranou je utratit devizové rezervy, které Turecká centrální banka nemá.”

Erdogan v sobotu řekl, že požádal své ministerstvo zahraničí o vypovězení vyslanců kvůli požadavku propuštění podnikatele a filantropa Osmana Kavaly, který byl čtyři roky zadržován bez odsouzení.

Do nedělního večera nic nenasvědčovalo tomu, že by ministerstvo zahraničí ještě provedlo prezidentovy pokyny, což otevírá nejhlubší roztržku se Západem za Erdoganových 19 let u moci.

Erdoganovi političtí odpůrci prohlásili, že jeho výzva k vyhoštění velvyslanců byla pokusem odvést pozornost od ekonomických potíží Turecka, zatímco diplomaté doufají, že se vyhnání vyhne. Přečtěte si více

Podle tří lidí obeznámených s plánem měly turecké státní banky v pondělí po snížení úrokových sazeb centrální banky v pondělí snížit náklady na půjčky úvěrů o zhruba 200 bazických bodů. Přečtěte si více

Další hlášení Nevzat Divranoglu. Autor: Darren Butler; Úpravy Alison Williams a Kevin Levy

