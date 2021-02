Rocket Report: Írán spouští nový posilovač, SpaceX, aby spustil Lunar Gateway

Vítejte v Rocket Report verze 3.33! Spousta zpráv tento týden o zadávání zakázek společnostmi NASA a také některé nové podrobnosti o dvojici německých raketových startupů, které se snaží vyvinout orbitální posilovače.

Firefly získává kontrakt na přistávací modul měsíce. Texaská NASA Firefly poskytla 93,3 milionu dolarů na dodání dávky 10 užitečných zátěží pro vědu a technologii, které sponzoruje NASA, Mare Crisium v ​​krizové pánvi na Měsíci. Lunární přistávací modul „Blue Ghost“ společnosti Firefly přinese užitečné zatížení na povrch Měsíce v roce 2023 v rámci implementace Úkolu služby Lunar Surface Payload Services Task Order. Společnost uvedla.

Jak poletíte na Měsíc? „Toto ocenění je dalším potvrzením společnosti Firefly, jejího týmu, a jejího poslání stát se všestranným poskytovatelem široké škály vesmírných služeb,“ uvedl Max Polyakov, zakladatel společnosti Noosphere Ventures, největšího investora Firefly. Není jasné, jak velká sonda dosáhla na Měsíc, protože mise je příliš velká na to, aby mohla zahájit alfa posilovač společnosti. Mluvčí společnosti uvedl, že spouštěč dosud nebyl identifikován. (Vložil Ken Bin)

Írán testuje novou tvrdou raketu zvanou Ziljana. Íránská státní televize uvedla, že Írán testoval novou raketu pomocí svého „dosud nejvýkonnějšího“ motoru na tuhá paliva. Podle Izraele Hayom. „Tento třístupňový dopravce může konkurovat současným globálním letadlovým lodím a má dva stupně pevného a jednoho kapalného pohonu,“ uvedl Ahmed Hosseini, mluvčí vesmírné divize íránského ministerstva obrany. Hosseini dodal, že raketa byla vypuštěna pro „výzkumné účely“.

Počínaje odkudkoli? Hosseini uvedl, že raketa Zilijana byla schopná umístit užitečné zatížení až 220 kg na oběžnou dráhu 500 km. Hosseini uvedl, že raketu Zulana lze vystřelit z mobilní platformy. Loni v dubnu vypustila IRGC první vojenský satelit země Noor na oběžnou dráhu poté, co podobné vypuštění selhalo před dvěma měsíci. (Vložil arstechmfw)

Společnost ABL byla vybrána ke spuštění z Velké Británie. Lockheed Martin říká, že si pro zahájení své první orbitální rakety ze Spojeného království vybrala kalifornskou společnost ABL Space Systems – mise, která by měla být vypuštěna ze Skotska v roce 2022. Na oběžnou dráhu z britské půdy nebyly vystřeleny žádné rakety, Zprávy Ars.

RS1 debut letos na jaře? … spuštění je součástí dohody mezi britskou vládou a společností Lockheed o podpoře komerčního malého satelitního průmyslu v zemi. Při výběru ABL Space si Lockheed vybral společnost, která raketu ještě nespustila, i když se očekává, že její RS1 bude debutovat během druhého čtvrtletí letošního roku.

Augsburská raketa se snaží získat 25 milionů eur. Německý startup v tiskové zprávě uvedl, že bude usilovat o nové kolo financování na podporu svého růstu. „Chceme vyrábět ty nejlepší a nejlevnější rakety a bombardéry,“ řekl Hans Stinger, místopředseda dozorčí rady a zakládající investor společnosti Rocket Factory. „S náklady na dopravu ve výši 3 milionů eur za uvedení na trh budeme schopni nabídnout nejlevnější spouštěcí službu na světě.“

Byla by to skvělá hodnota … společnost je jedním z nejslibnějších nových kosmických projektů v Německu a má symbolické plány na zahájení rakety schopné zvednout asi jednu tunu na nízkou oběžnou dráhu Země z norského ostrova Andoya v roce 2022. Pokud je to skutečně možné poskytnout tuto úroveň výkonu za méně než 4 miliony dolarů, což by byla velká cena. Ale nejdříve to musí udělat společnost.

Rocket Lab má nasadit 100 satelitů. Společnost uvedla Jeho 19. spuštění Electronu je nyní naplánováno na polovinu března a tento let přinese celkový počet satelitů, které Electron vypustil, na 104. Mise „They Go Very Fast“ nese sedm satelitů jako součást svého manifestu.

Jděte na Měsíc Nejzajímavější je, že mise uvede vozidlo Foton Bathstone společnosti Rocket Lab, které bylo navrženo a vyrobeno ve vlastní režii. Kosmická loď bude fungovat na oběžné dráze jako demonstrace snižující riziko před misí Rocket Lab na Měsíc pro NASA koncem tohoto roku. Ve vesmíru bude Bathstone Photon mimo jiné představovat subsystémy pro správu napájení, řízení teploty a řízení polohy. (Vložil Ken Bin a Platecortek)

HyImpulse má být spuštěn ze Skotska. Německá společnost HyImpulse Technologies plánuje letos zahájit testování motoru a vypustit suborbitální znějící střely v Shetlandech s cílem dosáhnout prvního orbitálního letu v roce 2023. Zprávy o parabolickém oblouku. Toto rozhodnutí je nadějným znamením úsilí o vývoj kosmodromu v Shetlandském vesmírném středisku na britském Unset Islandu.

Z Německa do Skotska Christian Schmerer, generální ředitel společnosti HyImpulse, uvedl: “Podepsali jsme dopisy o záměru s několika potenciálními klienty, aby se jejich užitečné zatížení dostalo na oběžnou dráhu. Proto bylo pro nás velmi důležité zajistit startovací plochu a místo včas a začít plánovat naši misi.” Vesmír nabízí spolehlivý a opakovatelný přístup do vesmíru s celou řadou účinných letových metod. “Společnost vyvíjí oběžnou dráhu SR75 SBR a SL1. (Vložil Platecortec)

Míří absolutní investoři k „projektu zabíjení bratrství?“ V krátké zprávě o sympoziu SmallSat 2021 z tohoto týdne Pokrývá SpaceNews Názory se lišily nad množstvím startovacích společností, které se snaží vyvinout rakety pro malé satelity. Zatímco někteří pozorovatelé viděli zvýšené úsilí v oblasti vývoje nosných prostředků jako známku „horečnatého“ trhu, jiní tyto snahy považují za projev měnící se poptávky.

Nejste si jisti hodnotou služeb inteligentního spuštění … snad nejživější komentář přišel od Steve Jurvetsona, skeptického člena představenstva SpaceX, že malé nosné rakety mohou konkurovat cenám, které nabízejí mise Falcon 9 pro sdílení jízd. V komentáři k investorům do těchto společností řekl: „To je úžasné: Miliardy dolarů jdou v podstatě do přesně stejného tržního segmentu. Nikdy jsem nic takového neviděl,“ popisoval všechny investice, které do těchto společností směřují, jako „ zabíjení bratrů. “ (Vložil Platecortec)

SpaceX vidí silnou poptávku po sdílení jízd. Během samostatné panelové diskuse na sympoziu SmallSat 2021, která se konala tento týden, představitel SpaceX uvedl, že společnost má v letošním roce naplánované dvě další mise pro sdílení jízd po zavedení Falcon 9 Transporter-1 v lednu, Zprávy SpaceNews. “Poptávka zákazníků byla velmi silná. Poptávka roste, takže určitě budeme mít několik plných raket,” uvedl Jarrod McLachlan, hlavní manažer prodeje společnosti SpaceX.

„Posílit kreativitu lidí“ … a je třeba poznamenat, že společnost tvrdí, že vidí interakci satelitního trhu s nižším cenovým bodem 5 000 $ za kilogram a velikostí a hmotností nabídky SpaceX. „Vidíme, že někteří lidé optimalizují své kosmické lodě a navrhují své konstelace kolem této velikosti, stejně jako někteří spojovací partneři / zprostředkovatelé, kteří dělají více kosmických lodí v jednom přístavu,“ řekl Jarrod McLachlan. “ Být veřejný s našimi cenami a požadavky skutečně umožňuje lidem být kreativní. (Předkládá Ken the Bin, Platykurtic)

NASA vybrala Falcon 9 k zahájení mise SPHEREx. Vesmírná agentura uvedla, že pomocí rakety Falcon 9 vypustí spektrofotometr dějin vesmíru, éru reionizace, průzkumník Ices nebo misi SPHEREx již v červnu 2024. Celkové náklady NASA na spuštění SPHEREx je přibližně 98,8 milionu USD, což zahrnuje spouštěcí službu a další náklady spojené s misí.

Odpovězte na kosmické otázky … mise proběhne z Launch Complex-4E na letecké základně Vandenberg v Kalifornii. Astrofyzikální mise bude skenovat oblohu v blízkém infračerveném světle, aby odpověděla na kosmické otázky týkající se zrození vesmíru a následného vývoje galaxií. Bude také hledat vodu a organické molekuly. (Vložil Ken Bin)

NASA si pro spuštění Lunar Gateway vybrala Falcon Heavy. Úterý, Řekla kosmická agentura Plánuje uvést na trh silovou a pohonnou složku spolu s domácí jednotkou na Falcon Heavy. Mise byla stanovena nejpozději v květnu 2024 a jakmile portál vstoupí na oběžnou dráhu kolem Měsíce, bude fungovat jako průjezdní bod pro astronauty cestující na měsíční povrch.

Dobré peníze, pokud je můžete získat … SpaceX by za let dostalo 331,8 milionů dolarů, včetně startovací služby a dalších nákladů souvisejících s misí. To je mnohem víc než inzerovaná cena Falcon Heavy. Do roku 2024 však bude jediná podobná raketa schopná vypustit bránu, vesmírný systém NASA, pravděpodobně za podobnou misi stát 1,5 až 2 miliardy dolarů. Vzhledem k dlouhé době potřebné k výrobě jádra SLS se od NASA neočekává, že bude mít pohotovostní raketu SLS. (Vložil Tfargo04, platykurtic. A Ken the Bin)

Zastánce SLS nebude nominován na znovuzvolení. Senátor Richard Shelby (R z ALA) využil svého stáří v Senátu USA k tomu, aby měl po větší část desetiletí enormní moc nad lidským vesmírným programem NASA. Obhajoval financování rakety Space Launch System a snažil se snížit financování komerční posádky. Nyní je však menšinou poté, co demokraté převzali kontrolu nad Senátem. A tento týden Shelby oznámil, že se nebude ucházet o znovuzvolení v roce 2022.

Co se teď stane? … Jak uvádí ArsJe pravděpodobné, že odchod Shelbyho usnadní Bidenovi v Bílém domě zrušení raketového programu SLS, pokud bude i nadále čelit technickým obtížím, jako je Zkouška horkým ohněm je neúplná Ze základní fáze. Rovněž by byl nevyhnutelný konec programu, pokud by SpaceX uspěla při vypuštění hvězdné lodi na oběžnou dráhu své rakety Super Heavy. Bez silné podpěry, jako je Shelby, by nemělo být možné ignorovat skutečnost, že těžká zvedací raketa, která stojí mnohem méně než SLS, má větší zdvihací kapacitu a je schopna opakovaného použití.

NASA potvrzuje, že Clipper na SLS nespustí. Je to konečně Oficiální. NASA již neuvažuje o zahájení mise Europa Clipper v systému Space Launch System a místo toho se rozhodla vypustit kosmickou loď na komerční raketu, kterou si koupí příští rok. Zprávy SpaceNews. Během prezentace 10. února na zasedání hodnoticí skupiny NASA Exoplanet, vedoucí projektu Europa Clipper uvedli, že agentura se nedávno rozhodla uvažovat pouze o komerčních nosných raketách.

Konec dlouhé bitvy „Nyní máme jasno na cestě nosné rakety a datu startu,“ řekl Robert Pappalardo, vědecký pracovník projektu Europa Clipper v Jet Propulsion Laboratory. Tato jasnost přišla v podobě sdělení z 25. ledna od Kanceláře programu planetárních misí NASA, které „mělo okamžitě zastavit úsilí o zachování souladu s SLS“ a přistoupit k komerčnímu nosiči. Tím končí dlouhá politická bitva vedená senátorem Richardem Shelbym (viz výše uvedená položka) o udržení Klebera v SLS. (Předložil BH)

Další tři starty

12. února: Falcon 9 | Starlink-19 | Kennedyho vesmírné středisko na Floridě 05:25 UTC

15. února: Sojuz | Pokrok 77p | Vesmírná základna Bajkonur 04:45 UTC

20. února: Antares | Mise Northrop Grumman-15 na Mezinárodní vesmírnou stanici Wallops Island, Virginie 17:36 UTC