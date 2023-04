Nově propagované Slovensko je sousední zemí

„Myslím, že to byla skvělá hra, velmi soutěživá a zábavná na sledování,“ řekl. „Drželi jsme se spolu, drželi jsme se svého herního plánu, hráli jsme o logo na naší hrudi.“

Čech Eduard Sale však zůstal po neuspokojivém výkonu z jeho strany vynechán.

„Nedochází mi slova,“ přiznal. „Byl to pro nás opravdu špatný zápas. Měli jsme spoustu penalt, taková je hra Slovenska. Jdou vysoko, vysoko, vysoko, protože sedíme na trestné lavici. To je ono.“

Počáteční fáze byla velmi náročná. V klasickém místním derby bylo mezi týmy málo na výběr. Ani jeden z hráčů se nechtěl vzdát ani centimetru ledu a tato tvrdá hra nevyhnutelně vedla k gólu z přesilovky. Ironií osudu jej vstřelil hráč z České republiky, ale putoval na Slovensko. Adam Cetso je v současnosti jediným slovenským hráčem, který hraje za hranice, spolu s Oselary Drinec. Poté, co Strabach předstíral střelu a napálil obranu, se nádherně prosadil jednorázovkou z levého kruhu a kolem Michaela Hrabela otevřel skóre.

Jakmile bylo Slovensko vepředu, vypadalo jistě. Při tvrdém hokejovém úderu dokázali slovenští hráči zůstat venku a užít si více přesilových příležitostí. Nejlépe se jim to povedlo v 17. minutě, kdy Wojciech Vojvest následoval Salea do kabiny a zbývalo jim 31 sekund náskoku dvou hráčů. Slovenský BB na něm ale tentokrát stejný zip neměl a Česko jej zavěsilo bez poškození.

Češi se ale ocitli v penaltovém problému a Slovensko brzy ve druhé třetině navýšilo svůj náskok. Roman Gucumberg tečoval střelu Milana Pisoji, Hrabal ztratil přehled o puku a Setzo se vplížil, aby ho viděl za čáru.

Neexistovalo mnoho důkazů o tom, že by Česká republika byla útočnou silou, přičemž Slováci se těšili skvělému vystoupení. Adam Csabi však dal svému týmu záchranné lano pozdě ve druhé části, když skóroval pouze při své čtvrté kontrolní střele v této třetině. Není divu, že Cole odešel. Wochwest uvolnil ve slovenském pásmu Adama Džeka, poté Csabi počkal, až se brankář Samuel Urban uvolní, a pak posunul puk domů.

S vervou se Sixers podařilo do přestávky vyrovnat. Sale, označovaný za jednoho z nejvýkonnějších útočníků Ajoieho, se chytil pasu Pavla Šimka a protlačil ránu mimo pozornost obránce Samuela Barciče na vzdálenou stranu Urbanovy sítě. Joseph Eichler však jako první rozdrtil Thomase Popezela na prknech. Český obránce odešel ze zápasu s nástupním majorem a brzy ve třetině předal Slovensku iniciativu.

Po zabití tohoto trestu se Česko začalo více urážet. Urban musel předvést tři zákroky v rychlém sledu, aby popřel Martina Madjíčka. Na druhém konci si našel čas před českou sítí Juraj Pekarcic, ale Hrabal otálel a zachránil se.

„Měli jsme nějaké příležitosti,“ dodal Sale. „Poté, co jsme zabili ten pětiminutový trest, jsme měli šance nejen my, ale i Slovensko. Byl to otřesný hokej. Ale celkově jsme hráli špatně a nedokázali jsme dostat tolik penalt.“

Češi se ještě přiblížili, když Jiří Felkman viděl, jak se jeho střela odrazila od vnitřní tyče, poté Sale promarnil jeden na jednoho proti Urbanovi, když Slovensko zavěsilo a dotáhlo zápas do prodloužení.

Vedlo to k nervy drásajícímu finále, které však skončilo šťastně pro Strabáče a Slovensko. „Bylo to velmi intenzivní,“ řekl. „Oba brankáři byli opravdu dobří, ale naštěstí i naši střelci a jsme opravdu rádi, že jsme ty body získali.“