Páteční večer je začátkem velkého víkendu pro sportovní fanoušky Philly

Páteční večer bude pro sportovní fanoušky Philly velmi vzrušující Philadelphia Eagles zahájili svůj plán na rok 2022 svým každoročním „Playtime“ proti New York Jets na Lincoln Financial Stadium (zápas můžete slyšet s Meryl Reese a Mikem Quickem, jak volají všechny akce na 97,3 FM ESPN Radio!). Už je to sedm měsíců, co Eagles naposledy vstoupili na hřiště a fanoušky v regionu vzbuzuje vzrušení. Je to roční období, kdy jsou Eagles středem zájmu mnoha lidí, kteří čekají měsíce před zápasem, a my víme, že fotbal v našem regionu kraluje. Předsezónní období už neznamená tolik, co bývalo, s nováčky hrají pouze jednu nebo dvě série. Fanoušci ale letos poprvé vidí své milované ptáčky na hřišti a je to vždy zábava.

Existuje další důvod, proč je tento páteční večer pro fanoušky Philly důležitý: Philadelphia Phillies, kteří hrají skvělý baseball a inspirují je, Vyhráli 12 z posledních 14 zápasů a zahájili sérii tří zápasů proti Východní konferenci, prvnímu místu, New York Mets. Navzdory skutečnosti, že by čelili dvěma nejlepším baseballovým hráčům (Max Scherzer a Jacob Degrom) bez dvou nejlepších fotbalistů v sestavě (Kyle Schwarber je každodenní tele a Bryce Harper je ještě několik týdnů od jeho návratu), Tým can Phillies použil sérii jako skutečný měřítko pro jejich natahovací cestu k dosažení play-off poprvé za více než deset let.

Na pobřeží Jersey je další událost, která v pátek večer v srpnu vyvolává vzrušení: Mistrovství plavčíků South Jersey je tradicí jižního Jersey, která sahá až do počátku 20. století. Jersey Contest se koná v Longportu dnes večer na 34. Street Beach. Nezapomeňte si naladit zprávu Beach Patrol Report v sobotu ráno v 11:30, když každý týden kontrolujeme závodní sezónu Lifeguard Racing sponzorovanou společností Ground Hogs Moving Company!

Jediná negativní věc, kterou musím tento víkend oznámit je, že se nebudu moci podělit o všechnu zábavu z povídání o událostech páteční noci o tomto víkendu v The Locker Room. Ano, já, Billy Schweim, se zotavuji z nového výsledku testu na koronavirus a izoluji se doma, dokud se nebudu cítit lépe. Tento víkend jste však v dobrých rukou:

V The Saturday Show, Josh Henning Naplní mě a přidá se k němu do studia 3-násobný All-Big Ten Linebacker a bývalý NFL LB Brad Quast. Brad bude v pátek večer na zápase Eagles a před začátkem sezóny uslyšíme jeho reakci na první zápas Birds. The Sports Book Consigliere Dave Sharapan Podívejte se na Las Vegas Se svými myšlenkami na začátek sezóny 2022 NFL. Ve dvě hodiny budou muži diskutovat o výsledcích Phillies/Mets z Game One a budou se těšit na víkendové zápasy. Pak dostanete zprávu Beach Patrol Od společnosti Groundhogs Moving Company. Bývalý prezident Longport Beach Patrol Dan Adams Zavolá svou zprávu o Mistrovství plavčíků v South Jersey.

V Sunday Show se show ujali Pete Thompson a Mike Carlin Přidejte se k němu ve studiu. Promluví si o Phillies baseballu a půjdou „Na kopci s Tommym Greenem“ vám přináší GSF Golf & Performance Center Aarona Bady. Tento týden je Tommy na dovolené a Předchozí džbán Phillies Relief 2008 Scott Eyre Přijede z Bullpen mluvit o víkendové sérii Phillies-Mets. PT a Mike Carlin budou také mluvit o Eagles a dalších.

Toto je tento víkend v Šatna s Billym SchweimemA Každou sobotu a neděli od 10 do 12 hodin Na rádiu 97.3 ESPN.

