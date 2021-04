Aktualizace Sony PS5 přidala 120Hz na 1080p obrazovky a lepší ovládání HDMI

Nyní můžete spravovat všechny hry, které sledujete, v části Nastavení> Uložená data a Nastavení her / aplikací> Správce her. Díky tomu můžete přestat sledovat hry, aniž byste museli přecházet na jednotlivé zpravodaje nebo herní rozbočovače.

U displejů, které podporují funkci propojení zařízení HDMI, můžete nyní jednotlivě povolit nebo zakázat propojení One-Touch On a Off. Chcete-li tato nastavení změnit, přejděte do části Nastavení> Systém> HDMI.