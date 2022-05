O 30 let později může svět nyní hrát ztracenou hru Marble Madness II

Po celá desetiletí Atari vyřadilo arkádový prototyp Mramorové šílenství II to bylo Jeden ze „svatého grálu“, který nebyl napodoben Pro populární multiplatformní emulátor MAME. To má omezený přístup ke hře pro hrstku vzácných sběratelů tanků a návštěvníků konvencí. To se ale změnilo tento týden s naprosto nečekaným a nevysvětlitelným únikem informací Mramorové šílenství II ROM to Nyní ji může hrát celý svět.

Po potvrzení pravosti ROM porovnáním její hratelnosti s existujícími tipy jsme se podívali, jak a proč tato hra běžela v simulacích – a hovořili jsme s odborníky z komunity o Mramorové šílenství IIJe to jedinečná směs vzrušující arkádové historie a neuspokojivé hratelnosti.

Příběh dvou sérií

Nejprve trochu pozadí. V roce 1991, sedm let po úspěšném vydání mramorové šílenstvíAtari Games se rozhodlo vytvořit pokračování, které zahrnuje „více všeho“, řekl designér Bob Flanagan. V rozhovoru pro rok 2020 pro Antstream. Tento prototyp je titulkovaným pokračováním mramorový mužObsahuje 17 velkých a složitých bludišť, spoustu nových nepřátel, podporu pro tři hráče, bonusovou hru ve stylu pinballu a dokonce vylepšení, která hráčům umožňují proletět úrovní nebo rozdrtit hrozby, které jim stojí v cestě.

Počáteční testy pro mramorový muž Skříně s vnitřními fokusovými skupinami a Na externím testovacím místě Nedopadlo to dobře. I když to může být důsledkem tvrdé konkurence nových, jasnějších tanků jako Street Fighter IIAtari obvinilo výkon z ovládání trackballu.

reklama

Ze soustředění jsme se naučili ten trakball [sic] Je to nejintuitivnější ovládání driblování s míčem a je to ovládání požadované pro náročného hráče,“ napsal Atari v „Interní změny“. Mramorové šílenství II„Dokument Archivováno historiky na AtariGames.com. „Ale joystick byl považován za snazší ovládání pro začátečníky, aby se naučili hru. Proto bychom rádi změnili trackball na joystick a uvidíme, zda získáme širší publikum.“

Všichni milujeme dobrý příběh „co kdyby“, [and] Nevydané hry, jako je tato, jsou nejblíže k alternativní realitě. Zakladatel nadace pro historii videoher, Frank Cevaldi

Flanagan později nazval přechod na systém ovládání joystickem a tlačítko akcelerátoru „chybou“ motivovanou nedostatkem důvěry v hráče. „V době, kdy měla být hra vydána, ji tímto způsobem na místním trhu hrálo více lidí a ani nevěděli, co je trackball,“ řekl Antstreamu.

v časném čase mramorový muž Testeři údajně špatně reagovali na krátkou animaci, ve které se Marble proměnil v superhrdinu s lidskou tváří, a natočili soundtracky jako „The Adventures of the Marble Man“ (jak je vidět v Tyto záběry jsou od sběratele). Tyto transformace byly popsány jako „komické, hloupé a nesmyslné“ podle dokumentace Atari, což vedlo tým k „odstranění Marble Mana z celé hry“ pro druhý prototyp.

„Rozhodl jsem se, že postavou Mramorového muže cílím na velmi mladé publikum,“ řekl Flanagan Antstreamu. „Měl jsem to zachovat stejně abstraktní jako originál.“

dva Mramorové šílenství II Prototypy v rukou jednoho sběratele. Všimněte si, že zde nejsou žádné koule.

Za druhé, bez trackballu, bez mramoru Mramorové šílenství II Říká se, že prototyp nebyl v omezených testech na místě o moc lepší než první. Místo opětovného předělání hry běží Atari Games rychle Rozšířené výrobní plány na Mramorové šílenství II znovu zaostřit chrániče kapotyjednoduchý boj zblízka s očíslovanými lidskými zástupci. mramorové šílenství Designér Mark Cerny, který Nepodílí se na vývoji Z jednoho ze dvou doplňkových modelů Řekl to magazínu Next Generation V roce 1997, že „existuje nejvýše 10 až 12 rad“ pro nešťastné Mramorové šílenství II.