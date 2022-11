Lexus vypíná funkce 3. generace u téměř všech modelů 2010-2018

obrázek : Lexus

Velké množství z let 2010-2018 Lexus Vozidla ztratila veškeré komfortní a bezpečnostní prvky s tím spojené Lexus Inform Servis nyní 3G se postupně vyřazuje ve Spojených státech hlavní mobilní sítě. To je špatná zpráva pro určité majitele – a relativně nové Modely Lexus, které staví na starším bezdrátovém standardu pro funkce, jako je dálkové zamykání/odemykání, dálkové startování a sledování odcizených vozidel.

The Stránky podpory Lexus Říká, že neexistují žádné plány na úpravu moderních mobilních rádií, která běží na novějších mobilních sítích (jako např LTE nebo 5G síť) v dotčených modelech. Jedinou neovlivněnou součástí je navigační systém, ale téměř celá škála služeb Lexus Enform vybavených některými modely Lexus byla propojena se sítí 3G, kterou velcí operátoři začali rušit začátkem tohoto roku.

obrázek : Lexus

Postupný úpadek sítě 3G je nyní pro majitele všech modelů Lexus 2010–2017 a modelů Lexus GX pro rok 2018 tvrdým zářezem. Sem tam se najde pár výjimek, ale většina z nich má co do činění s auty, kterým chybí bezdrátové připojení.

Offline služby jsou Lexus Enform Safety Connect, Lexus Enform Destination Assist, Lexus Enform Remote a Lexus Enform Service Connect.

G/O Media může získat provizi Wear your fandom on your sleeve.

MobyFox’s officially-licensed bands and custom watch faces are homages to fandoms spanning decades—from The Beatles, to Black Panther.

Safety Connect included automatic collision notifications, an emergency assistance button, enhanced roadside assistance and a stolen vehicle locator; Destination Assist enabled a 24-hour live response line to help if you got lost; Remote included, uh, remote vehicle start/stop, lock/unlock, vehicle finder, guest driver monitor, Alexa or Google Assistant and, worst of all, key fob start; finally, Service Connect included vehicle health reports and maintenance alerts.

The services are officially terminated as of October 31, and Lexus will give prorated refunds to customers who had active subscriptions. Some features are being migrated to the Sada aplikací Lexusvčetně Alexa a Destination Search, ale to nevypadá tak plnohodnotně jako odcházející systémy Lexus Enform.

Nevypadá to, že by bylo vypnutí 3G skryté nebo neočekávané, ale i tak je to pro majitele hrubé probuzení. Mnozí z nich očekávají tyto funkce a vybavení, které u jejich luxusních vozů umožnilo bezdrátové připojení – funkce, za které si zaplatili.

Samozřejmě je zde varování, že tyto funkce byly k dispozici, když majitelé kupovali svá auta v letech 2010-2018, a neexistuje žádná výslovná záruka, že cokoli založeného na technologii nebo komunikaci bude trvat navždy, ale je to trochu bolest. Zvláště pokud jde o služby, které ne Ty máš Chcete-li se zbavit mobilních telefonních sítí pro práci – jako cokoli společného s klíčenkou, která by mohla využívat krátkovlnnou nebo přímou komunikaci.

Těžko vinit Lexus nebo Toyotu – některé Toyota Modely také postrádají funkce související s 3G – něco, co je mimo jejich kontrolu, ale stále to působí jako přehlédnutí. Když Lexus požádal o vyjádření, zda existují nějaké plány na budoucí modernizaci, řekl, že neplánuje nabízet ani prodávat aktualizovaný hardware pro obnovení konektivity.