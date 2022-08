Apple mění některé hlavní zvuky iPhonu

S ním přichází i nadcházející aktualizace Apple iOS 16 Spousta nových funkcí – věci jako schopnost Přizpůsobte si zamykací obrazovkuA Upravit iMessagesnebo zkopírujte psaný text z videoklipu. Apple ale také provedl změnu pod radarem u některých zvuků iPhonu, které někteří z nás slyší hrana Všiml jsem si kdy pomocí beta.

Když přejdete do aplikace Najít a vyberete možnost Přehrát zvuk pro vaše zařízení iOS/iPadOS 16, budete nyní uvítáni tím, co zní jako elektronický xylofon, spíše než zvukem pingu, který hrál na iOS 15 a dřívějších verzích. Změna se týká i případů, kdy Apple Watch požádáte o otestování připojení telefonu, s výjimkou přehrání zvuku jednou místo toho, abyste jej přehrávali znovu a znovu. Jeden z mých spolupracovníků popsal nový zvuk jako hlasitější a lépe slyšitelný, ale nechám vás, abyste to posoudili sami.

Dovolte mi jen říci: Myslím, že ten zvuk je silnice Lepší než ten starý. Zatímco zvuky podobné radaru v iOS 15 jsou tematicky vhodným soundtrackem při hledání ztraceného telefonu, nový zvuk zní zajímavě a zábavně, jako když můj telefon tančí „Tady jsem, pojď mě najít“.

Co se mi moc nelíbí, je nový zvuk aktivace Siri. Zatímco Klasická aktivace zvuku Siri se dvěma tóny Chvíli chybí (když řeknu „Hey Siri“ nebo podržím tlačítko napájení na telefonu, Siri chvíli počká, než řekne „Uh-huh?“ nebo „Hmm?“), stále je jedno místo, kde to slyším: Když Asistent je aktivován zvukem při používání CarPlay. Nyní byl tento tón nahrazen jemnějším tónem, který mi připadá mnohem méně poutavý. I když ten zvuk miluji, nejsem velkým fanouškem toho, že mě to nutí hádat, jestli Siri skutečně poslouchá, zatímco já se snažím nespouštět oči ze silnice.

Pokud jste se v příběhu dostali až sem, myslím, že je bezpečné předpokládat, že vás zajímají zvuky, které telefony vydávají, aby upozornily lidi, že se něco děje. Pokud ano, možná se budete chtít podívat na náš skvělý článek s podrobnostmi o souboru Historie slavných vyzváněcích tónů Nokia.