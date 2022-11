Brooke Shields ukazuje své vyrýsované tělo v červených plavkách na ledovou koupel na Den díkůvzdání

Rozbít štíty Polární propad se letos uskutečnil trochu brzy.

Herečka a modelka oslavila Den díkůvzdání zveřejněním videa, na kterém má na sobě červené body, když se koupala ve studeném bazénu.

Ve videu na Instagramu s titulkem „Pokračování v tradici #díkůvzdání“ doprovázené emoji krocana a emoji modré zmrzlé tváře je Shields slyšet, jak lapala po dechu při každém kroku, který udělá hlouběji do mělkého bazénu. Podařilo se mi dostat celé její tělo, dokonce i její ramena, na několik sekund pod vodu, než jsem se rychle vynořil a zahřál.

Shieldsová zahájila tradici minulý rok a zveřejnila video, na kterém vchází do stejného malého bazénu ve stejných červených plavkách.

Brooke Shields se zasnoubila s Drew Barrymore poté, co Barbara Waltersová cítila, že „Vezměte výhodu“

Shieldsovo skvělé plavání přichází jen pár dní poté, co se během jejího rozhovoru s Barbara Waltersová když jí bylo 15 let.

Během svého posledního vystoupení v „The Drew Barrymore Show“ sedmapadesátiletá děvčata během rozhovoru v roce 1981, když ji Walters začal grilovat kolem jejího těla, otevřeně vysvětlila, jak se cítila nepříjemně.

V rozhovoru, který se uskutečnil poté, co nechvalně známá reklama Calvina Kleina vyvolala kontroverzi, Shields řekl, že Walters „požádal mě o mé míry a požádal mě, abych se postavil, a já jsem stál a ona se, jako, srovnává s touhle malou dívkou, a já si myslel , ‚To není správné.‘ Nechápu, co to je.“

„Ale já jsem jen jednal, usmíval se a cítil, jako bych měl v mnoha ohledech prospěch.“

Shields se dříve zabýval Waltersovou linií výslechů a popsal způsob, jakým byla dotazována jako „prakticky kriminální“ a „ne žurnalistika“ během epizody podcastu „Armchair Expert“ s Daxem Shepardem v loňském roce.

Poté, co Barrymore v rozhovoru otevře svou negativní zkušenost s Waltersem, oba dají jasně najevo, že vůči novinářce nechovají žádné zlé úmysly a stále k ní mají velký respekt.

Shields se také hlasitě vyjádřila k tomu, že lituje toho, že světu řekla, že byla panna ve svých necelých dvaceti letech. Napsala o tom ve své knize On Your Own z roku 1985, která byla o prvním odchodu z domova.

Začátkem tohoto měsíce na Co teď? Podcast s Ali WentworthemShieldsová řekla: „Myslím, že při zpětném pohledu bylo ode mě trochu špatné, že jsem byla tak otevřená ohledně svého panenství, protože mě nikdy nenechala samotného,“ dodal, že se stala „nejslavnější pannou na světě.“

Klikněte sem a přihlaste se k odběru našeho zábavního zpravodaje

Po tomto přiznání se Shields během rozhovorů zeptali na její panenství „divnými starými muži“, o čemž řekla Wentworthovi, že je ve zpětném pohledu „docela děsivé“.

„Ale bylo tam něco na tom, být v tak mladém věku tímto způsobem v ohnivé linii, byla jsem odolná. Tak nějak mě to připravilo být připravená na cokoli v tomto odvětví, což může být těžké,“ řekla. řekl.

Kliknutím sem zobrazíte aplikaci FOX NEWS

K této zprávě přispěly Caroline Thayer a Bree Stimson z Fox News Digital.