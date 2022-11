Garciaová porazila Sabalenkovou ve dvou setech o titul na okruhu WTA Finals

Caroline Garcia si k trofeji, kterou nesla, oblékla kovbojský klobouk poté, co fanouškům řekla, že si svůj první výlet do Texasu užila.

Na Francouzkách v Cowtown se toho hodně líbilo.

Garciaová získala těsný první set a zvítězila 7-6 (4) 6-4 nad Arynou Sabalenkovou a vyhrála v pondělí večer finále WTA.

Šestá nasazená Garciaová se stala po Amelie Mauresmové v roce 2005 po Amelie Mauresmové druhou hráčkou z Francie, která vyhrála turnaj na konci sezóny, také naposledy, když se finále WTA konalo ve Spojených státech.

Zápas rozhodující zápas vyrovnala pouze jedním brejkbolem a vítěz podání Garciaové jí dal druhou šanci na uzamčení. Když Sabalenka poslala dlouhý forhend, Garciaová spadla do kurtu na záda a dala si pěsti přes oči.

„Určitě je to spousta radosti a štěstí,“ řekla Garciaová novinářům asi o hodinu později, stále na hlavě kovbojský klobouk a trofej na stole po její levici. „Bylo to šílené, šílené finále a od začátku byla v každém bodě velká intenzita.“

Leť vysoko ✈️ CaroGarcia Svůj vysněný týden završuje porážkou Sabalenky 7-6 (4) 6-4. #WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G A[مدش].WTA

Akce byla přesunuta do Texasu z Číny kvůli obavám o bezpečnost Peng Shuai, grandslamového šampiona ve čtyřhře, který obvinil tamního bývalého vládního úředníka ze sexuálního napadení. Svou roli v rozhodnutí sehrála i koronavirová omezení.

Garciaová vyhrála svých posledních šest setů poté, co prohrála první v souboji o vítěze proti Darii Kasatkinové v týmové hře. Devětadvacetiletá hráčka je nejstarší vítězkou finále WTA od 33leté Sereny Williamsové z roku 2014.

Jediný hráč, který v této sezóně vyhrál tituly na všech třech površích, Garcia byl stejně pohodlný jako Sabalenka na dočasném krytém tvrdém kurtu v Dickies Areně poblíž centra Fort Worth.

Výsledkem bylo, že Garciaová udělila sedmé hráčce z Běloruska třetí prohru ve 12 finále na tvrdých kurtech. Čtyřiadvacetiletá Sabalenková se snažila stát se první vítězkou turnaje WTA Finals ze své země.

„Věděli jsme, že jsme dva silní hráči a myslím, že jsme tak hráli,“ řekl Garcia. „Jsem velmi spokojený s mentalitou.“

První set šel do tiebreaku bez přerušení v setkání Tour Leaders (Garcia) a Championships (Sapalenka) v esech v zápase.

Garciaová vyhrála v tiebreaku šest bodů v řadě, když z prvního setu postoupila 6-2 o 10 bodů. Třetí dvojfaul Sabalenkové ukončil set. Garcia dokončil 11 es na Sabalenku 4.

Hned v první hře druhého setu přišly brzy dva brejkboly, Garciaová však potřebovala pouze jeden. Utrhla forhend na čáře podání Sabalenkové, aby šla navždy dopředu.

„Trošku jsem snížil úroveň v tiebreaku a v prvním gemu druhého setu,“ řekl Sabalenka. „To byl rozhodující okamžik.“

Sabalenková dokráčela k titulovému zápasu porážkou vedoucího Iga Swiateka. Toto semifinálové vítězství ukončilo 15-zápasovou vítěznou sérii proti 10 nejlepším soupeřům, která byla nejdelší na Tour za 35 let.

Garciaová, která vstoupila do finále WTA, byla jedinou osmičlennou hráčkou, která porazila Swiatekovou – ale na červencovém Poland Open obsadila 45. místo. Garciaová pokračovala ve svém nejlepším grandslamovém umístění a na US Open se dostala do semifinále.

„Obdivuji, co jsem v této sezóně dokázal,“ řekl Sabalenka. „Myslím, že je pro ni mnoho finále. Doufám, že si ve finále zahrajeme proti sobě, a doufám, že příští zápas vyhraju.“

Garciaova čtvrté vítězství v sezóně, druhé po Swatekových osmi, přišlo ve druhém zápase 6-7 v historii WTA Finals. Tou druhou byla v roce 2004 Maria Šarapovová-Serena Williamsová.

Mistrovství dvojic

Veronika Kudretová a Elise Mertensová porazily obhájkyně titulu Barboru Krezhikovou a Kateřinu Sinyakovou 6-2, 4-6, 11-9 a získaly titul ve čtyřhře.

Kudermetová a Mertensová vyhrály šest bodů v řadě poté, co v tiebreaku mistryň prohrávaly 7:2, než ukončily svůj druhý bod v zápase.

Krejčíková a Siniaková se snažily zakončit dominantní sezónu, která zahrnovala tituly na všech třech grandslamových akcích, na kterých startovaly. Pro české duo, které se snažilo stát se sedmým deblovým týmem, který obhájí šampionát WTA Finals, to byla teprve čtvrtá prohra v sezoně.

Kudermetová a Mertensová oplatily Krejčíkovou a Siniakové prohru v semifinále Australian Open.

Mertensová je třikrát hlavní vítězkou ve čtyřhře, včetně US Open 2019 a Australian Open 2021 se Sabalenkovou.