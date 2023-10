Český premiér navrhuje přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma – EURACTIV.com

Přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to udělaly USA se svým velvyslanectvím v Izraeli v roce 2018, je nápad podporovaný premiérem Petrem Fialou (ODS, ECR), nikoli však vládními koaličními partnery.

Česko je historicky silným zastáncem Izraele a bylo by dalším krokem ve prospěch židovského státu. Tento krok je však kontroverzní, protože Izrael i Palestina si nárokují Jeruzalém za své hlavní město a obsahuje mnoho svatých míst pro Židy i muslimy.

Sídlo izraelského premiéra a parlament jsou v západním Jeruzalémě na straně města, které je pod izraelskou kontrolou od 40. let 20. století. Východní část dobyl Izrael v roce 1967 a velká část mezinárodního společenství ji považuje za okupované území.

Palestina chce rozdělit město a učinit z východního Jeruzaléma oficiální hlavní město.

V současné době sídlí české diplomatické zastoupení v Jeruzalémě a velvyslanectví v Tel Avivu.

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Domnívám se, že by to byl v současnosti žádoucí postup. Konkrétní postup v této situaci hodlám projednat s koaličními partnery,“ řekl nedávno Fiala.

„To je problém, který lze vyřešit během několika měsíců,“ dodal.

Ministr zahraničí John Lipowski (Piráti, Zelení/EFA) je ale proti takovému kroku.

„Určitě cítím dlouhodobou výzvu části české komunity přesunout české velvyslanectví do Jeruzaléma, ale jako ministr zahraničí odpovědný za tuto problematiku musím konstatovat, že tři základní podmínky pro takový přesun nebyly splněny. v tuto chvíli,“ řekl Lipavský.

Lipavsky pevně věří, že přesun ambasády by byl porušením mezinárodního práva, proti linii EU a mohl by být vnímán jako bezpečnostní riziko a dokonce i potenciální faktor další eskalace izraelsko-palestinského konfliktu.

Nápad premiéra pravděpodobně selže, protože rozhodnutí ministra zahraničí je pro tento krok klíčové.

Protestoval i český prezident Peter Pavel.

„V kontextu izraelské války je diskuse o změně velvyslanectví irelevantní. „V současné době je nutné zachovat jednotu v podpoře Izraele v české politice, v Evropské unii a dalších mezinárodních platformách,“ řekl Pavel.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

