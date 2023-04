Sluchadla mohou pomoci odvrátit demenci

People experiencing hearing loss who are not using a hearing aid may have a higher risk of dementia than people without hearing loss, suggests a new study published in The Lancet Public Health journal. However, using a hearing aid may reduce this risk to the same level as people without hearing loss.

Dementia and hearing loss are common conditions among older adults. The Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care, published in 2020, suggested that hearing loss may be linked to around 8% of worldwide dementia cases,[1] Řešení sluchového postižení by proto mohlo být kritickým způsobem, jak snížit globální zátěž demence.

„Důkazy potvrzují, že ztráta sluchu může být nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem pro demenci ve středním věku, ale účinnost používání sluchadel při snižování rizika demence v reálném světě zůstává nejasná. Naše studie poskytuje dosud nejlepší důkaz, který naznačuje, že sluchadla může být léčbou. mírná a nákladově efektivní ke zmírnění potenciálního dopadu ztráty sluchu na demenci,“ říká odpovídající autor profesor Dongshan Zhou, Shandong University (Čína).

Vědci se podívali na data od 437 704 lidí, kteří byli součástí databáze UK Biobank. Informace o přítomnosti sluchového postižení a používání naslouchacích pomůcek byly shromažďovány prostřednictvím dotazníků s vlastními údaji a diagnózy demence byly stanoveny pomocí nemocničních záznamů a údajů z registru úmrtí. Průměrný věk účastníka studie při náboru byl 56 let a průměrná doba sledování byla 12 let.

Asi tři čtvrtiny účastníků (325 882/437 704) neměly žádnou ztrátu sluchu a zbývající čtvrtina (111 822) měla určitou úroveň sluchové ztráty. Z těch se ztrátou sluchu 11,7 % (13092/111822) používalo sluchadla.

Po kontrole dalších faktorů studie uvádí, že ve srovnání s účastníky s normálním sluchem měli lidé se ztrátou sluchu, kteří nepoužívali sluchadla, o 42 % vyšší riziko demence ze všech příčin, zatímco u osob se sluchem nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko. postižené a osoby se sluchovým postižením. Používají se sluchadla.

To se zhruba rovná riziku demence 1,7 % u lidí se ztrátou sluchu, kteří nepoužívají naslouchací zařízení, ve srovnání s 1,2 % u lidí bez ztráty sluchu nebo těch, kteří mají ztrátu sluchu, ale používají sluchadla.

Téměř čtyři pětiny lidí se ztrátou sluchu ve Spojeném království sluchadla nepoužívají.[2] Ztráta sluchu může začít již ve 40. letech a existují důkazy, že postupný kognitivní pokles před diagnostikou demence může trvat 20 až 25 let. Naše zjištění zdůrazňují naléhavou potřebu včasného zavedení sluchadel, když někdo začne pociťovat ztrátu sluchu. Je nezbytné společné úsilí z celé komunity, včetně zvyšování povědomí o ztrátě sluchu a možných souvislostech s demencí, zvýšení přístupu ke sluchadlům snížením nákladů a větší podpora pro pracovníky primární péče při zjišťování ztráty sluchu, zvyšování povědomí a poskytování léčby. Jako montáž sluchadel,“ říká Dongshan Zhou.

Výzkumníci také analyzovali, jak mohou další faktory, včetně osamělosti, sociální izolace a symptomů deprese, ovlivnit souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí. Analýza studie ukazuje, že méně než 8 % souvislostí mezi používáním sluchadel a sníženým rizikem demence lze odstranit zlepšením psychosociálních problémů. Autoři říkají, že to naznačuje, že souvislost mezi používáním sluchadel a ochranou před progresivní demencí je způsobena většinou přímými účinky sluchadel spíše než zkoumanými nepřímými příčinami.

„Základní cesty, které mohou spojovat používání sluchadel a snížené riziko demence, nejsou jasné. Je zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné stanovit kauzální vztah a existenci základních cest,“ říká autor studie Dr. Fan Jiang z univerzity Shandong (Čína).

Autoři uznávají některá omezení studie, včetně toho, že self-report je vystaven riziku zkreslení, že tato studie je observační a že souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí může být způsobena obrácenou kauzalitou prostřednictvím neurodegenerace nebo jiných sdílených mechanismů. Kromě toho, ačkoliv bylo zohledněno mnoho přispívajících faktorů, mohou existovat neměřené faktory, jako je pravděpodobné, že ti, kteří používali sluchadla, se také pravděpodobně více starali o své zdraví než ti, kteří je nepoužívali. A konečně, většina účastníků v Biobank ve Spojeném království jsou běloši a jen velmi málo účastníků se narodilo neslyšících nebo nedoslýchavých před osvojením si mluveného jazyka, což může omezit zobecnitelnost zjištění na jiné rasy a lidi s omezeným sluchem používající znakový jazyk.

Profesorka Jill Livingstonová a Dr. Sergi Costafreda z University College London, kteří nebyli zapojeni do tohoto výzkumu, uvedli v přidruženém komentáři: „S přidáním práce Jianga a kolegů jsou důkazy, že sluchadla jsou mocným nástrojem pro snižování riziko demence u lidí se ztrátou sluchu je co nejlepší bez randomizovaných kontrolovaných studií, které nemusí být proveditelné nebo etické, protože lidem se ztrátou sluchu by se nemělo bránit v používání účinné léčby. jednotlivce a jejich rodinu, ale může to být také nákladné. Nicméně bylo zjištěno, že používání sluchadel k prevenci demence je nákladově efektivní a nákladově efektivní. Ve Spojených státech jsou sluchadla dostupná ke koupi bez lékařského předpisu, jejich zpřístupnění.Důkazy jsou přesvědčivé, že léčba nedoslýchavosti je slibným způsobem, jak snížit ztrátu sluchu Rizika demence.Je čas zvýšit povědomí o ztrátě sluchu a její detekci, stejně jako o přijatelnosti a použitelnosti sluchadel. “

Reference:

Prevence, intervence a péče o demenci: zpráva za rok 2020 Lanceta The Committee“ od prof. Gail Livingston, MD; Jonathan Huntley, MD; Andrew Somerlad, MD; Prof. David Ames, MD; Prof. Clive Ballard, MD; Prof. Sobi Banerjee, MD; Prof. Carol Brain, MD v lékařství Profesor Alistair Burns, MD; Profesor Jessica Cohen-Mansfield, PhD; Profesor Claudia Cooper, PhD; Sergey G. Costafreda, PhD; Amit Dias, MD; Profesor Nick Fox, MD; Profesor Laura N. Gitlin, Ph.D.; Profesor Robert Howard, MD; Profesor Helen C. Callis, MD; Profesor Mika Kivimaki FMedSci; Profesor Eric B. Larson, MD; Profesor Adesola Ogunniyi, MBChB; Vasiliki Orgeta, Ph.D.; Profesor Karen Ricci, Ph.D; Profesor Kenneth Rockwood, MD Profesor Elizabeth L. Sampson, MD Quincy Samus PhD Profesor Lon S Schneider MD Profesor Geir Selbeck MD Prof. Linda Terry, Ph.D. a Nahid Moghadam, Ph.D. 30. července 2020, k dispozici zde. skalpel.

DOI: 10.1016/S0140-6736 (20) 30367-6 Korelace používání naslouchátek u dospělých ve Spojeném království: vlastní sluchové potíže, sociální zapojení, životní podmínky, zdraví a demografické údaje Chelsea S Sawyer, Christopher G Armitage, Kevin J Munro, Georgette Singh a Piers D Dawes, září říjen 2019 Ucho a sluch.

DOI: 10.1097 / AUD.0000000000000695

Odkaz: „Asociace mezi používáním sluchadel a demencí na příčinu a konkrétní příčinu: analýza kohorty britské Biobanky“ od Fan Jiang, Ph.D.; Shiva Raj Mishra, Ph.D.; Nippon Shrestha, Ph.D.; profesor Akihiko Ozaki, Ph.D.; Profesor Salim S. Virani, Ph.D.; Tess Bright, Ph.D.; profesorka Hannah Cooperová, SCD; Profesor Chengchao Zhou, Ph.D. a profesor Dongshan Zhu, Ph.D., 13. dubna 2023, The Lancet Public Health.

DOI: 10.1016/S2468-2667 (23) 00048-8

Tato studie byla financována National Natural Science Foundation of China and Shandong Province, Taishan Scholars Project, Chinese Medical Council a China Postdoctoral Science Foundation. Úplný seznam autorské příslušnosti naleznete v článku.