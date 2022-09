Berkeley County Rotary Exchange Studentské akcie o ní Česká republika Domů | Časopis-Novinky

MARTINSBURG – Rotary Club of Martinsburg se ve čtvrtek zeptal výměnné studentky Josefiny Magdaleny Pospisilové neboli „Baby“ z České republiky.

Peppy přišla do Berkeley County v srpnu jako součást programu Rotary Youth Exchange. Bude zde jeden rok a v současné době navštěvuje střední školu v Martinsburgu. Na čtvrtečním jednání sdělil informace o sobě a také odpovídal na dotazy členů.

Jindřichův Hradec, historické město v Jihočeském kraji, je domovem Pepiho. Má asi 21 000 obyvatel.

Sdílela příběhy a fotografie své rodiny, včetně její matky, otce a bratra, vzpomínky na přátele, domácí mazlíčky a zážitky, sdílela své koníčky plavání, kreslení, učení se nových jazyků, lyžování, poslech hudby a čtení. Mluvil také o své škole, Gymnasium Vitsslava Nowača, založené jezuitským řádem v roce 1594.

Peppy hraje volejbal na Martinsburg High a zatím si školu užívá. Plánuje se zúčastnit plavání a do července příštího roku bude na výměně. Dodal, že roční období jsou velmi podobná, ale je zde mírně tepleji.

„Lidé jsou zde velmi vstřícní. Vycházejí ze všech sil, aby mi pomohli. Je to velmi pěkné,“ řekla.

Dostala otázku, co se jí zatím na Americe nejvíc líbí.

„Jak máte obrovskou rozmanitost všeho. Například, když jdete do obchodu, nemáte jen jednu značku kukuřičných vloček, máte 15 různých druhů,“ odpověděla.

Dostala otázku, jaký je největší rozdíl mezi Spojenými státy a Českou republikou z kulturního hlediska.

„Všechno je tady velké a vidíte, že máte spoustu území, které musíte pokrýt. Jsme v malé pozici, takže se všechno ohýbá a stoupá, což je možné ve velkých městech, ale ne tady,“ vysvětlil.

Zmínil školy, kde byly v rozlehlé krajině běžné dvoupatrové školní budovy. V Česku pokrývají více příběhů a méně země.

Christopher Amores a Kathy Funk z okresu Berkeley jsou nyní rodiči a rodinou Peppi, což je pro ně radostná zkušenost.

„Je hezké, že jim můžete předat zkušenosti, které tady byly. Cestování vám obecně rozšiřuje obzory, ale když jste tady jako výměnný student, opravdu se ponoříte do jiné kultury,“ řekl Amores. „Zlato, ona je tak přizpůsobivá, zapadla přímo do volejbalového týmu, chodí na ples, dělá všechny tyhle věci. Přesně se hodí.“

Elaine Bartoldsonová, členka rotary klubu v Martinsburgu a Peppyina poradkyně, byla v minulých letech hostitelským rodičem. Mluvil o tom, jak obohacující celý zážitek byl a jak skvělé bylo mít tady Peppy.

„Miluji to. Chci se s nimi zapojit, protože jsou to nejen skvělé děti, ale také dobří studenti a jsou zapojeni do svých vlastních komunit. Je to velmi obohacující,“ řekl. „Stanou se rodinou.“

Peppy uznává skutečnost, že během výměny názorů vznikají nové rodinné vztahy. Jeho rodina byla také hostitelskou rodinou v zahraničí.

„Mám sestru v Austrálii, jednu v Brazílii a bratra v Kanadě,“ řekl Pepi.

Peter Mulford, současný prezident Martinsburg Rotary Club, řekl, že být hostitelským rodičem je mnohonásobným přínosem pro všechny zúčastněné.

„Pro rodinu je to úžasný zážitek mít v rodině dalšího mladého dospělého,“ řekla. „Být hostitelským rodičem znamená, že jsme stále v kontaktu se čtyřmi dětmi, které jsou nyní teenagery, a byli jsme po celém světě, abychom je viděli.“

Studenti v programu se učí nový jazyk, objevují jinou kulturu a stávají se skutečně globálními občany. Výměny pro studenty ve věku 15-19 let jsou sponzorovány Rotary kluby ve více než 100 zemích.

Podle webové stránky Rotary International trvají dlouhodobé výměny celý akademický rok a studenti navštěvují místní školy a žijí ve více hostitelských rodinách. Krátkodobé výměnné pobyty trvají od několika dnů do tří měsíců a jsou často strukturovány jako tábory, zájezdy nebo ubytování v rodině, které se konají v době, kdy škola neprobíhá.

„Rotary Youth Exchange inspiruje mladé vůdce, aby sloužili jako katalyzátory míru a sociální spravedlnosti ve svých místních komunitách a po celém světě, dlouho poté, co jejich výměny skončily. Program umožňují desítky tisíc dobrovolníků – členů Rotary i nečlenů. členové – díky nimž je tento jedinečný program tak úspěšný,“ dodal web.

O důležitosti hostitelských rodin hovořil Doug Fry, referent pro výměnu mládeže v Martinsburg Rotary Club.

„Bez nich bychom to nezvládli. Učíme se od nich a oni se učí od nás,“ dodal o studentech. „Hledáme studenty do zahraničí ve školním roce 23-24 nebo dokonce na letní program. „

Každý, kdo má zájem dozvědět se více a přihlásit se na Rotary Youth Exchange, kontaktujte Frye na [email protected]msn.com.

Pro více informací o Rotary navštivte rotary.org.