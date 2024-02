Hodnocené herní režimy v Call of Duty a Zombies byly dočasně zakázány, aby se vyřešil problém s postupem, který resetuje postup hráče (aktualizace)

Co potřebuješ vědět

Servery Call of Duty přes noc narazily na chybu, která údajně vymazala postup ve hře pro zbraně, hodnocenou hru a bitevní přihrávky.

Aby se tento problém vyřešil, týmy Call of Duty zakázaly hráčům přístup k Ranked Play a Modern Warfare Zombies, dokud se chyba vyšetřuje.

Neexistuje žádný časový rámec, jak dlouho bude trvat vyřešení problému nebo zda bude postup hráče obnoven.

Byla zveřejněna aktualizace, která opravuje problém s postupem a obnovuje postup hráče ve všech dotčených hrách.

Všechny režimy Ranked Play a Hero Mission pro Warzone zůstanou vypnuté, dokud nebude dokončeno obnovení postupu.

Aktualizace (23. února, 19:47 ET): Oficiální účty na sociálních sítích Call of Duty oznámily nasazení opravy k obnovení postupu hráčů v Call of Duty: Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 a Warzone. Režimy Ranked Play a Hero Mission Challenge ve Warzone však zůstanou vypnuté, dokud nebude dokončen proces obnovy. Dvojité XP je také aktivováno.

🛠 #MW3 #Warzone #ModernWarfareZombies Momentálně zavádíme opravu tohoto problému. Hráči budou i nadále vidět pokrok obnovený ve všech dotčených hrách. Heroes Quest a Ranked Game Mode zůstanou vypnuté, dokud nebude dokončen proces obnovy. https://t.co/xEPlidPgez23. února 2024 Vidět víc

Původní příběh: Hráči, kteří se brzy ráno přihlásili do Call of Duty: Modern Warfare 3 nebo Warzone, zírali nešťastně překvapeně, protože jejich hráčská úroveň a postup zbraní byly resetovány na 1. Spolu s postupem hráčů někteří zjistili, že jejich zakoupené balíčky z obchodu nemohou získat to. Problémy byly hlášeny ve hrách Modern Warfare 3, Warzone a Modern Warfare Zombies.

Tým Call of Duty na sociálních sítích zveřejnil, že přístup k hodnocené hře v Modern Warfare 3 i Warzone a hráčský přístup k Modern Warfare Zombies byl během vyšetřování problému zakázán. Call of Duty: Warzone Champion's Quest byl také deaktivován, ačkoli již byla nasazena oprava pro loadouty. Tyto případy jsou aktivně vyšetřovány.

Nejprve Charlie Intel Zmínil jsem se na Twitteru Ovlivněno bylo také dohazování založené na dovednostech, což je algoritmus používaný k vyrovnávání zápasů v online hře. Podle hráčů byla pravidla pro vytváření zápasů v Modern Warfare 3 výrazně uvolněna a v zápasech se zdálo být snadnější se orientovat, dokud problémy přetrvávají. I když je stále možné vstoupit do režimu pro více hráčů (alespoň v době psaní tohoto článku) a zažít Modern Warfare 3 bez aktivního SBMM, hráči pravděpodobně zaznamenají neobvyklé chování s hodnocením hráčů a postupem zbraní, pokud budou hrát během této doby.

Sledgehammer Games, hlavní studio stojící za Modern Warfare 3, nedávno poskytlo hráčům vysvětlení toho, jak SBMM funguje ve velmi populární střílečce z pohledu první osoby. Vývojáři dokonce sdíleli plány na vytvoření zkušebního seznamu skladeb, který by hráčům umožnil připojit se k zápasům bez SBMM, ačkoli datum zkušební verze nebylo veřejně sdíleno.

Výpadek přichází hned po oznámení Call of Duty jako nejprodávanější hry ledna 2024. Velmi populární střílečka z pohledu první osoby společnosti Activision se dostala pod křídla Xboxu poté, co Microsoft koupil vydavatele za rekordních 70 dolarů. miliard dolarů a byla oficiálně uzavřena loni v říjnu. V lednu Microsoft propustil 1 900 zaměstnanců, včetně několika ze studií vlastněných Activisionem odpovědných za vývoj a průběžnou údržbu Call of Duty.

Xbox také čelil výzvě při přidávání titulů Call of Duty do Xbox Game Pass, částečně kvůli zdlouhavým právním problémům, které omezovaly spolupráci mezi společnostmi zapojenými do fúze, dokud nebyla dohoda uzavřena.

Toto je rozvíjející se příběh.