Fucik lyžuje na vlně skandálů, které ho musí pohltit

Od převzetí moci v roce 2012 používá Vucic tento trik „převrácení kabátu vzhůru nohama“ pokaždé, když se někdo z jejich nejbližšího prostředí dostane do kritické situace.

Začalo to Asomakumem. Fiktivní společnost dluží státu na daních miliony dolarů a jejím majitelem a zakladatelem byl podle oficiálních dokumentů bratr prezidenta Andreho. Když se dluh stal známým v roce 2014, Vucic a jeho společníci tvrdili, že to vůbec nebyla společnost jeho bratra, a že Andreho identita byla ukradena.

Bylo zahájeno vyšetřování a několik neznámých osob bylo shledáno vinnými. Případ však není úplný dodnes. Zůstává nejasné, proč Andrej Vučič nereagoval a proč čtyři roky nic neudělal, když podle daňových úřadů v prosinci 2010 zjistil, že společnost byla otevřena na jeho jméno.

Další případ pro změnu viny je vážnější. V roce 2019 byla veřejnost překvapena, když zjistila, že obchodníci se zbraněmi, kteří mají úzké vazby na otce zesnulého policejního ministra Branka Stefanoviče (zemřel na koronavirus), těží peníze z vojenského závodu Krušik. Místo zahájení vyšetřování byl Alexander Obradovich, muž, který zločin objevil, sám zatčen.

Poté si jeho křídla vzal srbský prezident Stefanovič, otec a syn, a kompletní vedení Krusika. Obvinil Obradovi a jeho matku, která pracuje jako účetní konkurenční společnosti, ze skandálu, aniž by poskytli důkazy. Později byl tento seznam pachatelů rozšířen do médií.

Novináři týdeníku NIN A Creek Gate dokázala, že vládní zbrojovka byla zbavena desítek milionů amerických dolarů. Státní pozorovatelé zjistili, že pouze v jedné transakci zůstal Krusik s necelými 14 miliony eur, které byly pro dealera „osvobozeny“. Obžaloba zahájila vyšetřování pod tlakem veřejnosti, ale zatím nic neudělala.

Vučič také zveřejnil svůj padák na státní telekomunikační společnosti Telekom. Za poslední tři roky byly této společnosti v podezřelých nákupech vytrženy stovky milionů eur. Kabelová společnost koupila Copernicus od Serjana Milovanoviče, který je blízký vládnoucí straně, za 200 milionů eur, i když její tržní hodnota byla mnohem nižší. Za tyto peníze koupil Milovanovič dva národní frekvenční televizory, B92 a Prva. Doposud byly jejich redakce ovládány penězi od státní společnosti.

Telekom rovněž uzavřel problematickou dohodu o spolupráci s Igorem Zezeljem, majitelem bulvárních novin kurýr. Marinika Tepic získala zakázku s uvedením, že tato státní společnost vyplatila Zezeljovi 100 milionů eur z různých důvodů. S těmito penězi kurýr Byla zakoupena a spuštěna služba Courier TV. Telekom byl zároveň donucen převzít další dluh vydáním podnikových dluhopisů v hodnotě 200 milionů eur.

Chudá státní společnost nyní navrhuje koupit dalšího operátora, společnost Telenor, kterou vlastní český podnikatel Petar Kellner, aby vytvořila monopol a vyloučila tak spojenou skupinu z trhu. United Group má dvě televize a jeden portál, který poskytováním profesionálních zpráv narušuje „ideální“ situaci v Srbsku.

Místo toho, aby penalizoval výběr peněz ze státního podniku a zastavil vznik tohoto monopolu, to brání prezident Vučič slovy: „Telekom už nebude boxovací pytel.“ Je to, jako by někdo jiný vyprázdnil pokladnu vládního operátora, ne zaměstnanci pod jeho kontrolou.

Díky této obratné manipulaci proměnil Vucic každý korupční skandál ve vlnu, ve které surfuje s důvěrou, bez rizika, že by ho „vlny“ stáhly na otevřené moře. Může tak učinit, protože úřad generálního prokurátora a soudy jsou pod jeho kontrolou a svobodných médií je málo, mají malý oběh a malou viditelnost.

Místo skandálů, které snižují jeho hodnocení, se stává opak. Umístěním sebe jako oběti a „ochránce“ státních společností posiluje Vucic v očích svých příznivců svoji image „moudrého a čestného politika“.

Milenko Vasovic je známý srbský novinář a redaktor časopisu Nova.rs.

