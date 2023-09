Hotovost nebo karta? Moderní platební metody zaznamenávají mezi Čechy obrovskou vzestupnou trajektorii

Jak moc jsou Češi ochotni platit kartou ve srovnání s ostatními částmi světa?

Peter Pollack (vízum): „Určitě ve srovnání se západní Evropou je používání platebních karet stále nižší. Důležitější je ale trajektorie, růst je v této části Evropy úžasný, spojený s oblibou moderních platebních metod. Například je známo, že Češi vládnou Evropě v oblasti bezkontaktních plateb: Mobilní platby jsou velmi oblíbené, dokonce i ve srovnání se zbytkem Evropy, takže v obecném používání karet se stále dostáváme, ale tyto novější přístupy tento trend urychlují.

Je stále hodně míst, která v České republice nepřijímají karty?

Peter Pollack (vízum): „Stále vidíme mezeru v přijímání na trhu – samozřejmě, když vyrazíte mimo Prahu nebo mimo velká města obecně, stále můžete najít místa, kde karty neakceptují. Neřekl bych, že konkrétní sektor je zranitelnější vůči nepřijímání karet – ne, myslím, že tomu tak je. Obecně tento trend narůstá a myslím, že tento trend se zrychluje díky oblibě platby kartou ze strany držitelů karet – to je hlavní motivace českých obchodníků přijímat K tomuto trendu přispívají projekty jako „Česko platí kartou“ „Výrazněji, takže jsme nyní velmi blízko obecnému evropskému průměru.“

Je rozdíl mezi částkou, kterou Češi zaplatí kartou doma, oproti částce, kterou zaplatí při cestě do zahraničí?

Katarína Kakaliková (MasterCard): „Dalo by se říci, že např. 59 % lidí uvádí, že preferují platbu kartou v ČR, zatímco jen asi 39 % lidí uvedlo, že preferuje platbu kartou při cestování.

„Ale řekl bych, že trendy jsou pravděpodobně podobné v závislosti na tom, kam cestují. Pokud cestujete do Spojeného království, infrastruktura je rozvinutější a lidé s větší pravděpodobností všude platí kartami.“

„Zajímavé, co pozorujeme i v České republice, je, že lidé si stále více zvykají platit kartou i u malých transakcí, což je také zodpovědné za výrazný růst.“

Za co Češi při cestování utrácejí nejvíce peněz?

Katarína Kakaliková (MasterCard): „Češi nejsou výjimkou pro ostatní turisty po celém světě, protože to, co jsme viděli, zejména po pandemii, je silná preference rekreačního cestování a zážitků. Raději tedy utrácejí více peněz za zážitky, jako je návštěva restaurací nebo pokus ponořit se do místní kultury, než aby kupovali věci.

„Toto je obecný trend, který zaznamenáváme od pandemie, kdy lidé byli zavřeni ve svých domovech, aby nakupovali pouze materiální věci. Od otevření hranic většina lidí raději tráví čas se svými rodinami a přáteli a utrácí peníze za zážitky.“