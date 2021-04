Směnárna: čekání na evropského fénixe | zpráva

Shrnutí

První čtvrtletí roku 2021 nebude připomínáno jako nejlepší hodina evropské politiky. Ledové šíření očkovacích programů a „korunovační klenot“ fiskálního stimulu Evropské unie – Evropský fond pro zotavení ve výši 750 miliard eur -, který se hromadí v soudní síni v Karlsruhe, je v ostrém kontrastu s úspěchy ve Spojených státech.

Koneckonců není ztraceno. Evropské výrobě se daří dobře a v zavedení vakcín v EU jsou známky života. Náš profil EUR / USD je trochu nevýrazný, ale stále očekáváme, že EUR vzroste z popela evropské politiky. Měl by být schopen napadnout 1,25 – i když možná ještě do třetího čtvrtletí. To vše předpokládá, že Fed zvládne další vlnu inflace a že výnosy desetiletých amerických dluhopisů by se mohly řádně pohybovat na 2,00%.

Poté, co nebude opuštěna výzva k vyššímu euru, měly by měny CE4 v průběhu roku posilovat, a to v čele s českou korunou a poté s polským zlotým. Maďarský forint by měl ve druhém čtvrtletí podávat špatné výsledky, protože reálné sazby budou zápornější. Osoby s vysokými příjmy v Evropě, na Středním východě a v Africe to mají těžší, i když máme podezření, že v rublu již může být spousta špatných zpráv (nové kolo sankcí USA).

Zpožděné globální oživení by mělo pokračovat, ale nemělo by ho vykolejit, aby podpořilo komoditní blok, protože norská koruna i kanadský dolar jsou podporovány centrálními bankami na vrcholu čekací listiny, pokud jde o normalizační politiku.

Myslíme si také, že mexické peso by mohlo překonat, částečně by mu pomohlo několik amerických stimulů, které se do Mexika dostaly prostřednictvím převodů.

Jinde odezva dolaru v prvním čtvrtletí zpomalila vzestup asijských měn a příběh je nyní rozhodně smíšenější. Čínský jüan a korejský won mohou stále postupovat, ale polovodičové výzvy by mohly poškodit dlouhodobé vyhlídky tchajwanského dolaru.