Markéta Vondroušová zarezervuje Cat Sitter, aby se rodina mohla zúčastnit Wimbledonu

Finalistka wimbledonského překvapení Markéta Vondroušová má své priority jasné!





Při postupu do sobotního finále v All England Clubu volala 24letá česká tenisová hvězda domů – aby zamluvila hlídače pro svou milovanou kočku Frankie, CNN zmíněno.





S kočkou Sphynx v péči nyní budou moci manžel a sestra Vondroušové odletět do Londýna, aby se podívali na její souboj s tuniským Ons Jabeur ve finále, uvádí outlet.





Olympijská medailistka se stala první nenasazenou ženou od roku 1963, která se dostala do finále Wimbledonu – Podle Sky Sports – Ve čtvrtek má velké potíže překonat Ukrajinku Elinu Svitolinovou ve dvou setech (6-3, 6-3).









Důsledky jejího vítězství pro novopečenou maminku Svitolinovou neztratila Vondroušová, která poté novinářům řekla, že nedokáže předvídat vlastní děj.





„Když to bylo blátivé nebo tuhé, asi bych řekla ‚Jo, je to možné‘,“ dodala. „Ale trávník byl pro mě nemožný. Nejbláznivější by bylo, kdyby se to stalo.“





Tim Clayton/Corbis přes Getty



Mezi impozantními vítězstvími na turnaji Vondroušová porazila v posledním čtvrtfinále čtvrtou nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou.





V posledních letech, od doby, kdy získala stříbrnou medaili na olympijských hrách v Tokiu, se sportovkyně potýkala se zraněními. Většinu loňského roku vynechala poté, co podstoupila druhou operaci zápěstí.









To vše dělá její úspěch ve Wimbledonu obzvlášť krásným.





„Myslím, že je velmi úžasné, co se děje,“ řekla Vondroušová novinářům. „Musíte mít kolem sebe lidi, kteří s vámi zůstanou a budou dělat věci za vás, a nechají vás soustředit se na hru.“