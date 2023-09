Velká aktualizace Windows 11 od Microsoftu bude vydána 26. září včetně softwaru Copilot AI

Microsoft vydá velkou aktualizaci Windows 11 příští týden, 26. září. A chytlavý název 23H2 nese některé skutečné funkce, které mění hru, spolu s celou řadou vylepšení kvality života. Aktualizace přichází právě včas před uvedením právě oznámených Surface Laptop Go 3 a Surface Laptop Studio 2.

Velkou novinkou je zde zahrnutí nové funkce Windows Copilot poháněné umělou inteligencí. Tato sada nástrojů již existuje jako součást prohlížeče Edge, ale nyní bude nativně implementována ve Windows, což umožní několik skvělých případů použití. Tato nativní implementace znamená, že Copilot je k dispozici téměř ve všech aspektech operačního systému, od Powerpointu po Teams a dále.

Copilota budete moci používat například ke psaní textových zpráv pomocí dat kalendáře, prozkoumávání možností navigace v Outlooku, vytváření seznamů skladeb Spotify a další. Jedná se o produktivní umělou inteligenci, takže Copilot bude také nakupovat položky založené pouze na obrázku, odstraní pozadí obrázků a přistoupí k Bing Image Creator, který bude brzy založen na výrazně vylepšeném Dall-E 3. Bing Chat je nyní také nativní funkcí umístěnou na postranním panelu.

AI není jedinou hrou ve městě, protože je to také tradiční aktualizace operačního systému s obvyklým vylepšením kvality života. Konečně je tu nativní podpora pro formáty RAR a 7-zip, takže se můžete zbavit archivačních aplikací třetích stran. Průzkumník souborů byl zcela přepracován pro větší efektivitu, s miniaturami pro velké soubory a kruhovým rozhraním a aplikace Malování prošla podobnou změnou s novým tmavým režimem a vrstvami průhlednosti. K dispozici je přepracovaný zvukový mixážní pult a aktualizované ovládací prvky osvětlení RGB nazývané dynamické osvětlení. Nejnovější sada využívá otevřený standard HID LampArray a mnoho velkých jmen v herních počítačích a periferních zařízeních se zavázalo podporovat toto úsilí, jako jsou Acer, Asus, HP, Razer, Logitech a další.

Microsoft

Některé stávající funkce Windows 11 zde obdržely drobné aktualizace. Díky oficiální softwarové sadě Windows Backup je vylepšeno používání přístupových klíčů a proces přesunu dat do nového počítače je zjednodušen. Navíc bylo rozšířeno hlasové ovládání a aplikace Fotky obsahuje některé nové možnosti úprav.

Konečně je tu právě oznámená funkce Ink Anywhere. Tato zajímavá sada nástrojů je určena výhradně uživatelům pera, kteří pracují s dotykovým PC nebo hybridním zařízením. Ink Anywhere vám umožňuje kreslit na obrazovku v libovolném textovém poli kdekoli v operačním systému. Operační systém převádí rukopis na text a používá jej několika inovativními způsoby. To je užitečné pro okamžité nahrávání poznámek, ale systém také používá umělou inteligenci k automatickému zodpovězení dotazů, přičemž Microsoft předvádí nástroj používaný k dokončení ručně psaného matematického problému.