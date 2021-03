Telefony řady OnePlus 9 budou debutovat 23. března

OnePlus oznámil oficiální datum spuštění svých dalších telefonů: Série OnePlus 9 bude oficiálně oznámena 23. března v 10:00 východního času. Potvrzuje také partnerství se švédským výrobcem kamer Hasselblad za účelem vylepšení hardwarových kamerových systémů – které již má Unikl A Naznačil Dříve.

Zvěsti zatím poukazovaly na oznámení OnePlus 9 Pro se zakřiveným displejem 1440p 120Hz. Rychlé nabíjení 45 W.A reverzní bezdrátové nabíjení. Zdá se, že odkaz společnosti OnePlus na uvedení „sériového“ produktu potvrdil vzhled více než jednoho zařízení později v tomto měsíci. Existuje také potvrzení 5G, což není pro našeho Pána 2021 letos překvapivé.

Společnosti upravily barevnou reprodukci fotoaparátu tak, aby vypadala přirozeněji

Pro partnerství Hasselblad nejsou podrobnosti příliš slibné. Obě společnosti se dohodly na tříleté dohodě „o společném vývoji kamerových systémů smartphonů nové generace pro budoucí vlajková zařízení OnePlus“. Zahrnuje nadcházející zařízení řady 9. Pro začátek společnosti tvrdí, že upravily barevnou reprodukci fotoaparátu tak, aby vypadala přirozeněji.

Řada 9 také využije nový snímač Sony IMX789 a nabídne 12bitové snímání RAW, které zahrnuje také Samsung S21 Ultra, iPhone 12 Pro a Pro Max. To je dobrý krok vpřed pro zachycení a uchování tohoto velkého množství dat a užitečné pro následné zpracování.

Ale standardní soubor RAW – dokonce i 12bitový soubor – stále postrádá výhody výpočetní fotografie, která by ráda pořídila běžný obrázek JPEG pomocí nativní aplikace fotoaparátu. Bylo by lepší poskytnout něco podobného ProRAW od společnosti Apple, Což kombinuje výhody těchto výpočetních technologií se snímáním RAW. Nezdá se, že by to tady OnePlus popisoval, ale dostali jsme se k otázce a podle toho budeme tento příběh aktualizovat.

Je spravedlivé zacházet s partnerem Hasselblad trochu skepticky. OnePlus není prvním výrobcem smartphonů Partnerství se starou značkou fotoaparátů„A výsledky předchozích partnerství Moc to nedosáhlo. To není až do prvního partnerství Hasselblad s výrobcem telefonů. Společnost dříve Půjčila své jméno MotoModu Byl to víceméně jen ohromující fotoaparát pro fotografování a fotografování. V takovém případě se přinejmenším výsledky tohoto společného podniku přenesou do samotného telefonu – nikoli do něčeho, co je s ním spojeno.