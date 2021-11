Dalajláma: Čínští vůdci „nechápou rozmanitost kultur“

Tokio (Reuters) – Tibetský duchovní vůdce dalajlama ve středu kritizoval čínské vůdce s tím, že „nerozumějí rozmanitosti různých kultur“ a že hlavní etnická skupina Han je příliš kontrolována.

Ale také řekl, že nemá nic proti „čínským bratrům a sestrám“ jako lidským bytostem a že široce podporuje myšlenky komunismu a marxismu.

86letý dalajlama, který se účastnil online tiskové konference v Tokiu, odpovídal na otázku, zda by mezinárodní společenství mělo zvážit bojkot zimních olympijských her v Pekingu kvůli represím vůči menšinám, včetně menšin v západní oblasti Sin-ťiang. . .

„Znám vůdce komunistické strany od dob Mao Ce-tunga. Jejich nápady jsou dobré. Ale někdy uplatňují hodně tvrdou kontrolu,“ řekl ze své základny v Indii a dodal, že věří, že s novou generací se věci v Číně změní. vedoucích. .

„Co se týče Tibetu a Sin-ťiangu, máme svou vlastní jedinečnou kulturu, takže čím více jsou čínští komunističtí vůdci farářnější, tím méně chápou rozmanitost různých kultur.“

Všiml si, že Čína se neskládá pouze z etnických Hanů, ale také z různých dalších skupin, a dodal: „Ve skutečnosti je zde velmi velká dominance lidu Han.“

Čína převzala kontrolu nad Tibetem poté, co její síly vstoupily do regionu v roce 1950 v rámci toho, co nazývá „mírové osvobození“. Tibet se od té doby stal jednou z nejvíce omezených a nejcitlivějších oblastí v zemi.

Peking považuje dalajlamu, který uprchl do Indie v roce 1959 po neúspěšném povstání proti čínské nadvládě, za nebezpečného „odštěpence“ či separatistu. Po desetiletí pracoval na získání celosvětové podpory pro jazykovou a kulturní nezávislost ve své odlehlé horské vlasti.

Tibetský duchovní vůdce dalajlama se účastní tiskového setkání ve švédském Malmö dne 12. září 2018. Tisková agentura TT / Johan Nilsson prostřednictvím agentury REUTERS

V odpovědi na otázku mluvčího čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin na pravidelné středeční tiskové konferenci o vztazích s dalajlamou se zmínil o „separatistické politické skupině, která se vymkla kontrole“.

„velmi přesný“

Dalajlama řekl, že široce podporuje myšlenky komunismu a marxismu, a smál se, když vyprávěl anekdotu o tom, jak kdysi uvažoval o vstupu do komunistické strany, ale byl přemluven jedním z jeho přátel, aby tak učinil.

Když se ho zeptali na Tchaj-wan, epicentrum rostoucího vojenského napětí v regionu, řekl, že věří, že ostrov je skutečným úložištěm starověké čínské kultury a tradic, protože je nyní na pevnině „vysoce zpolitizovaný“.

„Ekonomicky se Tchaj-wanu dostává velké pomoci od pevninské Číny,“ řekl. „A čínská kultura a kultura, včetně buddhismu, věřím, že čínští bratři a sestry z pevniny se mohou hodně naučit od tchajwanských bratrů a sester.“

Přestože dalajlama řekl, že nemá v plánu setkat se s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, řekl, že by rád znovu navštívil staré přátele, protože jsem „vyrostl“ – ale že se Tchaj-wanu bude vyhýbat, protože vztahy mezi ním a Čínou jsou „klidní“. citlivý“.

„Raději bych zůstal v míru tady v Indii,“ řekl a pochválil ji jako centrum náboženské harmonie – navzdory stížnostem muslimů v posledních letech.

Nakonec však řekl, že věří, že všechna náboženství nesou stejné poselství.

„Všechna náboženství nesou poselství lásky a používají jinou filozofii názorů. Problémem tedy nyní (jsou) politici a v některých případech někteří ekonomové… používají tento rozdíl v náboženství. Nyní je náboženství také zpolitizováno – a to je problém.“

(Zprávy Elaine Lies a Anthony Slodkowski) Střih Christian Schmolinger, Robert Persell

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.