Vyhlášení programu „Unie pro Ukrajinu“, který umožní uprchlíkům vstup do Spojených států z humanitárních důvodů

Biden pokračoval: „Tento program bude rychlý. Bude zefektivněn. Zajistí, že Spojené státy dodrží svůj závazek oslovit obyvatele Ukrajiny a (oni) nebudou muset procházet naší jižní hranicí.“

CNN dříve ve čtvrtek uvedla, že program humanitárního propuštění bude vyžadovat, aby Ukrajinci, kteří chtějí vstoupit do Spojených států, sponzorovali amerického občana nebo jednotlivce, což bude zahrnovat přesídlovací organizace a neziskové organizace.

Aby byli ukrajinští žadatelé způsobilí, budou muset podstoupit přísné bezpečnostní kontroly a kontroly, včetně biometrického a biometrického screeningu, úplného očkování a dalších požadavků na ochranu veřejného zdraví, včetně očkování proti Covid-19. Od 11. února musí na Ukrajině pobývat také Ukrajinci.

Sponzoři budou muset projít vlastní bezpečnostní prověrkou a také inzerovat finanční podporu. Počet jednotlivců, které může osoba nebo skupina sponzorovat, není nijak omezen, ale představitelé vedení naznačili, že posoudí své prostředky a schopnosti podporovat Ukrajince. Program bude spravovat Ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

„Ministerstvo vnitřní bezpečnosti bude i nadále poskytovat pomoc ukrajinskému lidu a zároveň podporovat naše evropské spojence, kteří vydrželi vše, co nesli v důsledku brutální ruské invaze na Ukrajinu,“ uvedl ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorcas v prohlášení.

Prostřednictvím tohoto procesu budou ukrajinští žadatelé moci cestovat a pobývat ve Spojených státech Považováno za humánní podmínečné propuštění Případ od případu až na dva roky. V případě přijetí budou mít jednotlivci nárok na pracovní povolení.

Jednotlivci mohou začít podávat žádosti prostřednictvím online portálu 25. dubna.

Omezené cesty do Spojených států zatím vedly k tomu, že stovky Ukrajinců odjely do Mexika, kde je snadné získat vízum, a poté se pokusili vstoupit do Spojených států přes pozemní vstupní přístavy. Více než 5 000 Ukrajinců se v březnu pokusilo vstoupit do Spojených států, včetně více než 3 200 na jižní hranici s Mexikem, podle údajů americké celní správy a ochrany hranic.

Představitel vnitřní bezpečnosti ve čtvrtek potvrdil, že Ukrajinci by neměli cestovat do Mexika, aby vstoupili do Spojených států.

„Po spuštění Unie pro Ukrajinu bude Ukrajincům, kteří se nacházejí v pozemních přístavech USA bez platného víza nebo bez předchozího povolení k cestě do Spojených států, odepřen vstup prostřednictvím programu Unie pro Ukrajinu a je jim uvedeno, že mají požádat prostřednictvím tohoto programu. program,“ uvádí DHS.

Kromě humanitárního programu podmínečného propuštění rozšiřuje ministerstvo zahraničí činnost Programu přijímání uprchlíků v Evropě s cílem poskytnout oprávněným jednotlivcům lepší přístup k Lautenbergovu programu, iniciativě zaměřené na pomoc lidem prchajícím před náboženským pronásledováním před sovětskou vládou. Unie. Unie a také zintenzivnění mechanismů předávání Ukrajinců usilujících o trvalé přesídlení.

Od začátku ruské invaze na konci února z Ukrajiny uprchlo více než 5 milionů lidí, uvedl ve středu Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.