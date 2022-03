Jachta spojená s ruským oligarchou Abramovičem kotví v tureckých datech o lodní dopravě v Bodrumu

ISTANBUL (Reuters) – Obří jachta spojená se sankcionovaným ruským oligarchou v pondělí zakotvila v jihozápadním tureckém přístavním městě Bodrum, jak ukázaly údaje o sledování lodí, poté, co v posledních dnech obeplula vody Evropské unie.

Abramovič byl mezi několika ruskými miliardáři, kteří byli minulý týden přidáni na černou listinu EU, která již obsahuje desítky ruských miliardářů, a vlády EU se snažily zabavit jim jachty a další luxusní majetek.

Světové vlády se snaží izolovat prezidenta Vladimira Putina a jeho spojence kvůli ruské invazi na Ukrajinu, kterou Kreml nazývá „zvláštní operací“. Přečtěte si více

Minulý týden Abramovič odletěl do Moskvy poté, co opustil Istanbul svým soukromým tryskáčem. Podle údajů ze sledování letů byl druhý let letadla spojeného s Abramovičem mezi tureckým městem a ruskou metropolí během tří dnů. Přečtěte si více

140metrová (460 stop) jachta Solaris, která podle monitorovacího webu Marine Traffic pluje pod bermudskou vlajkou, opustila 8. března barcelonskou loděnici, kde procházela opravami. Přečtěte si více

Dne 13. března opustila jadranské letovisko Tivat v Černé Hoře s původně uvedenou destinací Turecko a v posledních dnech obeplula řecký ostrov Kréta.

Dříve v pondělí se zdálo, že jachta míří směrem k letovisku Datca, ale nakonec zakotvila v Bodrumu, turistické destinaci známé svými plážemi a nočním životem.

Luxusní jachta byla postavena v německé loděnici a poprvé byla vyvezena na moře začátkem loňského roku. Je to jedna z Abramovičových sérií jachet, publikace o luxusním zboží SuperYachtFan, SuperYacht a Forbes.

Druhá jachta spojená s miliardářem Abramovičem, Eclipse, v současné době pluje jižně od řeckého ostrova Karpathos, ale podle Marina Traffic se také zdá, že je na cestě do Turecka.

Několik skupin potvrdilo, že předložily nabídky na koupi fotbalového klubu Chelsea od Abramoviče. Bylo také poškozeno sankcemi britské vlády po ruské invazi. Přečtěte si více

(Zprávy Yesim Dikman a Dominic Evans) Další zpravodajství Catarina Dimoni. Napsal Darren Butler; Střih: Jonathan Spicer a Mark Heinrich

