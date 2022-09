Princ Harry a Meghan se připojí k Williamovi a Kate na turné po Windsoru

WINDSOR (Reuters) – Princ Harry a jeho manželka Meghan se v sobotu po smrti jejich babičky královny Alžběty připojili k Williamovi a jeho ženě Kate na davovém shromáždění poblíž hradu Windsor, což vyvolalo vyhlídky na sblížení obou bratrů.

Dva synové krále Charlese, kteří byli velmi blízko smrti své matky Diany při autonehodě v Paříži v roce 1997, spadli do posledních let poté, co se Harry a Meghan vzdali svých královských titulů, aby se přestěhovali do Spojených států.

Pár byl v Británii na krátkou návštěvu, když královna, nejdéle vládnoucí britský panovník, ve čtvrtek zemřela.

Stejně jako starší členové královské rodiny byl Harry rychle po boku královny, když se její stav na zámku Balmoral ve Skotsku zhoršil, a mluvčí následníka trůnu řekl, že William nabídl pozvání na procházku do Windsoru.

Královský zdroj to popsal jako důležitý projev osamělosti ve velmi těžké době pro rodinu. Vystoupili ze stejného auta, všichni oblečení v černém.

Pár se během 40minutové procházky poblíž jednoho z královniných oblíbených anglických domovů jen málo stýkal, zastavil se, aby si přečetl dopisy zanechané mezi květinami, potřásl si rukama a povídal si s tisíci lidí lemujících Long Walk.

Raj Kaur, 41, který byl v davu, řekl: „Myslím, že tento druh skutečně ukončuje to, co se historicky stalo, a pro královskou rodinu je to opravdu silný pocit osamělosti. Bylo to opravdu příjemné vidět.“ .

Meghan jednou objala ženu uprostřed davu, zatímco ostatní se natáhli, aby jí potřásli rukou a v podvečer promluvili se čtyřmi králi. William strávil nějaký čas přikrčený povídáním si s dětmi, zatímco Kate a Harry líbali květiny a povzbuzující vzkazy z davu.

Královští pozorovatelé hledali známky uvolnění uprostřed pompy a obřadů období národního smutku a státního pohřbu pro Alžbětu. Přečtěte si více

V pátek Charles použil svůj první projev k národu jako král, aby vyjádřil svou „lásku k Harrymu a Meghan, když pokračují v budování svých životů v zahraničí“.

William a jeho snacha Kate také udělili tituly princ a princezna z Walesu, které předtím drželi se svou zesnulou manželkou Dianou.

William byl slyšen, jak někomu říká, že dny po královnině smrti byly „velmi surrealistické“.

„Všichni jsme si mysleli, že je neporazitelná,“ řekl.

Když se ho jiná osoba z davu zeptala, jak se jeho děti – George, 9, Charlotte, 7 a Louis, 4, které všechny začaly chodit do nové školy v den, kdy královna zemřela – přizpůsobují, odpověděl: „Děti jsou v pořádku, děkuji. Jsou dobré. Nejsou ideální pro zakládání nových škol se vším, co se děje.“

Podle královských pravidel mají králova vnoučata automaticky nárok stát se princi nebo princeznami v království, a nyní, když je Harryho otec Charles králem, mohou jeho děti, Archie, 3, a Lilibet, 1, získat tyto tituly. Lilibet byla pojmenována po královnině dětské přezdívce.

Jestli tituly dostanou, není jasné.

„V tuto chvíli se soustředíme na příštích 10 dní. Až budeme mít informace, aktualizujeme (královskou) stránku,“ řekl novinářům mluvčí Charlese.

