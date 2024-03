Musk komentuje obavy z mezery v panelu Cybertruck

Rohová ikona dolů Ikona ve tvaru úhlu směřující dolů. Marques Brownlee sdílel recenzi na Cybertruck na YouTube. S laskavým svolením Marquise Brownleeho

Elon Musk se v úterý vyjádřil k obavám z mezery v panelu Cybertruck.

YouTuber Marques Brownlee poukázal na velkou mezeru ve dveřích Cybertrucku, který recenzoval.

Musk řekl, že problém s kamionem Brownlee souvisel s nestabilním klepadlem dveří a mohl být rychle opraven v servisním středisku.

Elon Musk rychle reagoval na obavy ohledně mezer v panelech v Tesla Cybertruck poté, co technický YouTuber Marques Brownlee popsal problém se zarovnáním na svých předních dveřích jako „nejhorší, jaký jsem kdy viděl u sériového vozidla“.

v Posouzení Pokud jde o elektrický náklaďák, Brownlee poukázal na mezery ve svém hodnocení exteriéru náklaďáku.

„Myslím, že s těmi dveřmi musí být něco v nepořádku, protože doslova vypadají, jako by byly otevřené,“ řekl Brownlee poté, co zavřel dveře na straně řidiče a dveře byly stále viditelné. „To je velmi špatné. Nikdy jsem neviděl tak špatnou díru.“ “ K zavěšení asi půl palce otevřené.

„Pravděpodobně to bude jedna z věcí, které budu muset přinést do Tesly. Zpřísní některé věci a bude to vypadat dobře, ale to jsou věci, se kterými se pravděpodobně budete muset vypořádat, pokud dostanete nízkou Číslo VIN,“ dodal Cybertruck.

V reakci na snímek mezery ve dveřích z Brownleeho recenze Musk řekl, že problém viděl asi u 15 nákladních aut.

„Nejde o problém ‚dosednutí dveří‘,“ napsal Musk na X. „Asi 15 tureckých kybernetických kamionů v provozu mělo problém, kdy se v poli uvolnil dveřní západka kvůli nedostatečnému točivému momentu po montáži dveří.“

Musk řekl, že „oprava v provozu trvá 5 minut a je zpracována ve výrobě“.

Miles Somerville, producent Brownleeho show, řekl Business Insider, že přišel s „dočasným řešením“ — lepicí páskou. Somerville řekl, že použil pásku na západku dveří, kovovou sponu, ke které se dveře připevňují, aby ji vyrovnal s autem.

„Myslím, že dveřní západka by měla být relativně jednoduchá, aby se při dodání nezkazila,“ uvedl Somerville v e-mailovém komentáři.

Mluvčí Tesly na žádost o komentář okamžitě nereagoval.

Ještě předtím, než Tesla v listopadu začala s dodávkami, fanoušci Tesly upozornili na prototypy kamionu se špatným zarovnáním panelů. minulý rok, Informoval o tom list The Wall Street Journal Vzhledem k tomu, že rám vozu z nerezové oceli byl vyroben z kovu, který se dodával ve velkých svitcích, byl náchylný k vyboulení a snaze získat zpět svůj předchozí tvar, i když byl zploštělý.

Musk se také údajně k problému vyjádřil před startem kamionu. Informovala o tom CNBC V srpnu zaslal generální ředitel Tesly zaměstnancům e-mail, v němž uvedl, že konstrukce kamionu vyžaduje extrémní přesnost měření a „jakákoli rozměrová nesrovnalost vyčnívá jako bolavý palec“.