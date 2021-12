V boji s inflací je stále potřeba výrazné zvýšení českých sazeb, říká Mora

Náměstek guvernéra Mora by měl zvážit zvýšení o 50 nebo 75 pps

Inflační vývoj si nějakou dobu počká

Koruna níže předpovídá riziko inflace

Mora říká, že túry „teoreticky“ skončí v únoru

BREAK, 13. prosince (Reuters) – Česká národní banka (CBN) na prosincovém zasedání dále výrazně zvýší úrokové sazby, protože bojuje s vyšší inflací, řekl v pondělí viceguvernér Marek Mora, že zváží zvýšení o 50 nebo 75 bazických bodů. .

Středoevropští tvůrci politik dosáhli vrcholu již několik let zvýšením úrokových sazeb, aby kontrolovali inflaci.

Česká je jedna z nejagresivnějších, která na posledních dvou politických jednáních nabídla zvýšení sazeb celkem o 200 základních bodů, což jsou největší pohyby za dvě desetiletí.

Zaregistrujte se nyní a získejte neomezený bezplatný přístup na reuters.com Registrace

Klíčová dvoutýdenní repo sazba (CZCBIR = ECI) je nyní o 2,75 % – vyšší než před epidemií COVID-19 – a fixátoři sazeb zaznamenali mírné zvýšení.

Mora řekl agentuře Reuters nedávné zlepšení inflace, přičemž celková sazba dosáhla v listopadu 13letého maxima 6,0 %, což znamená, že centrální banka nemůže čekat příliš dlouho s dalším silným krokem. Přečtěte si více

„Růst inflace je faktorem toho, abychom nečekali příliš dlouho, a v prosinci musíme udělat něco trochu důležitějšího,“ řekl Mora.

„Před 14 dny (v prosinci) jsem si myslel, že by to mohlo být jedno z pravidelných setkání, ale obávám se, že to není takový standard. Základní body.“

Politici v regionu čelí rostoucí inflaci v důsledku vnějších faktorů, jako je narušení dodavatelského řetězce a vysoké náklady na energii s napjatými domácími trhy práce.

Mora uvedla, že neexistují žádné známky zmírnění mzdového tlaku a že ekonomika by mohla ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenat silnější růst, než se očekávalo, navzdory opětovnému výskytu případů COVID-19 a slabší produkci v automobilovém sektoru.

Trhy v listopadu snížily očekávání poté, co banka řekla guvernérovi Jiřímu Rusnokovi, že by mohla tento měsíc zvážit snížení sazeb.

Tržní ceny však začaly opět růst a perspektivní dohody o sazbách vidí příležitosti k růstu o 50 bazických bodů.

Rusnok v sobotu čekal na deník Mladá fronta Dnes, kde diskutoval o standardním 25bodovém nebo 50bodovém navýšení. Přečtěte si více

Člen představenstva Tomáš Holup v neděli řekl, že by mohl podpořit 75bodový nárůst.

I přes výhled vyšších sazeb je koruna pod svým maximem z roku 2021 a pod předpoklady centrální banky, že je ohrožena inflací, řekl Mora.

Řekl však, že viděl, jak se inflace na začátku roku 2023 vrací k 2% cíli banky, a že „teoreticky“ napjatý cyklus skončí na politické schůzce v únoru příštího roku.

„Ale nevím, jestli se to stane,“ řekl.

Zaregistrujte se nyní a získejte neomezený bezplatný přístup na reuters.com Registrace

Zpráva Roberta Muellera; Střih: Jason Howet, Jason Neely, Kirsten Donovan a Alison Williams

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.