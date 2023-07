Vědci z Harvardu tvrdí, že našli chemický koktejl, který zvrátil stárnutí

Výzkumník tvrdil, že pokusy na lidech by mohly začít během příštího roku.

Vědci z Harvardské univerzity objevili kombinaci léků, které lze kombinovat do pilulek, které mohou zvrátit stárnutí, New York Post zmíněno. Studie s názvem „Chemically Induced Reprogramming to Reverse Cellular Ageing“ byla publikována výzkumníky v časopise Journal of Aging 12. července.

Tým objevil šest chemických koktejlů, které zvrátily proces stárnutí v lidských a myších kožních buňkách „o několik let“.

Harvardský výzkumník David Sinclair také vysvětlil totéž ve vláknu na Twitteru a napsal: „Vděčně sdílíme naši nejnovější publikaci: Již dříve jsme ukázali možnost zvrátit věk pomocí genové terapie k zapnutí embryonálních genů. Nyní ukazujeme, že je to možné s chemickými koktejly, což je krok k dostupnému omlazení celého těla.

Viz tweet zde:

Děkujeme za sdílení naší nejnovější publikace: Již dříve jsme ukázali možnost zvrátit věk pomocí genové terapie k zapnutí embryonálních genů. Nyní ukazujeme, že s chemickými koktejly je to možné, krok k cenově dostupnému omlazení celého těla o 1/17 https://t.co/J9c01lv5FQ – David Sinclair (@davidasinclair) 12. července 2023

Je pozoruhodné, že každý chemický koktejl obsahuje pět až sedm látek, z nichž mnohé jsou známé tím, že léčí jiné fyzické a duševní poruchy. Dodal, že on a jeho tým na Harvard Medical School pracovali více než tři roky na nalezení molekul, které by se mohly spojit, aby zvrátily stárnutí buněk a regenerovaly lidské buňky.

Výzkumník na Twitteru napsal: „Studie zrakového nervu, mozkové tkáně, ledvin a svalů prokázaly slibné výsledky se zlepšeným viděním a prodlouženým životem u myší a nedávno, v dubnu tohoto roku, zlepšeným viděním u opic.“

„Přípravy na klinické studie na lidech pro naši první genovou terapii pro změnu věku právě probíhají,“ řekl pan Sinclair s tím, že první klinické studie na lidech jsou v současnosti naplánovány na zahájení „koncem příštího roku“, za předpokladu, že „vše půjde dobře“.

Jiní vědci, včetně profesora z Harvardu, však varovali, že studie je „většinou humbuk a předběžná“.