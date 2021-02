UNHCR schválilo český program v hodnotě 1,2 miliardy EUR na podporu samostatně výdělečně činných osob a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným postižených vypuknutím koronaviru.

Evropská komise schválila švédský plán 1,4 miliardy eur (14 miliard švédských korun) na podporu nekrytých fixních nákladů pro společnosti postižené vypuknutím koronaviru. Režim byl schválen v rámci státní podpory Dočasný rám.

“Švédské společnosti zaznamenaly výrazný pokles svých příjmů v důsledku omezujících opatření zavedených k omezení šíření koronaviru,” uvedla zástupkyně generálního ředitele Margaret Westagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže. Tento systém v hodnotě 1,4 miliardy eur umožní Švédsku na podporu společností zasažených vypuknutím koronaviru, od I když pomáháme pokrýt fixní náklady, které nejsou kryty jeho výnosy, pokračujeme v úzké spolupráci s členskými státy při hledání praktických řešení ke zmírnění ekonomického dopadu vypuknutí Koronavirus, v souladu s pravidly Evropské unie.

Postup švédské podpory

Švédsko oznámilo Komisi režim téměř 1,4 miliardy eur (14 miliard švédských korun) na podporu více společností zasažených vypuknutím viru Corona pod Dočasný rám.

V rámci tohoto režimu bude mít veřejná podpora formu přímých grantů. Tento režim bude otevřen společnostem působícím ve všech odvětvích kromě finančního. Program zahrnuje tři kvalifikační období: (1) srpen – říjen 2020, (2) listopad – prosinec 2020 a (3) leden – únor 2021. Pomoc bude poskytována společnostem, u nichž došlo k poklesu prodeje o více než 40 % v období srpen – říjen 2020 Nebo 30% v každém období od listopadu do prosince 2020 a od ledna do února 2021 ve srovnání se stejnými obdobími v roce 2019. Příjemci obdrží během způsobilých grantů až 70% jejich nekrytých fixních nákladů. období. V případě malých a středních podniků pokryjí granty až 75% nekrytých fixních nákladů ve vztahu k období od srpna do října 2020, nebo 90% v ostatních obdobích.

Účelem programu je zmírnit ekonomické potíže a náhlý nedostatek likvidity, kterým příjemci čelí v důsledku omezujících opatření uložených švédskou vládou k omezení šíření koronaviru.

Komise zjistila, že švédský režim splňuje podmínky stanovené v prozatímním rámci. Pomoc zejména nepřesáhne (1) 10 milionů EUR na společnost; (2) Pokryje nekryté fixní náklady vzniklé v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2021; A (3) bude udělen do 31. prosince 2021.

Výbor dospěl k závěru, že toto opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k léčbě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v prozatímním rámci.

Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel Evropské unie o státní podpoře.

Pozadí

Komise schválila a Dočasný rám Umožnit členským státům využít plnou flexibilitu očekávanou podle pravidel státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Dočasný rámec ve znění pozdějších předpisů 3. dubnaA 8. květnaA 29. červnaA 13. října 2020 a 28. ledna 2021, Poskytuje následující typy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

(Jsem) Přímé granty, sdílené injekce, selektivní daňové výhody a zálohy Její výše činí 225 000 EUR pro společnost působící v odvětví primárního zemědělství, 270 000 EUR pro společnost působící v odvětví rybolovu a akvakultury a 1,8 milionu EUR pro společnost působící ve všech ostatních odvětvích k uspokojení naléhavých potřeb likvidity. Členské státy mohou rovněž poskytnout až do nominální hodnoty 1,8 milionu EUR na společnost bezúročné půjčky nebo záruky na půjčky, které kryjí 100% rizik, s výjimkou odvětví primárního zemědělství a odvětví rybolovu a akvakultury, kde limity platí pro 225 000 EUR a 270 000 EUR na společnost.

(Za druhé) Státní záruky za půjčky, které společnosti přijmou Zajistit, aby banky nadále poskytovaly půjčky klientům, kteří je potřebují. Tyto vládní záruky mohou pokrýt až 90% úvěrového rizika, aby pomohly společnostem pokrýt provozní kapitál a okamžité investiční potřeby.

(Třetí) Dotované veřejné půjčky podnikům (velký a vedlejší dluh) Za příznivé podnikové úrokové sazby. Tyto půjčky mohou společnostem pomoci pokrýt provozní kapitál a okamžité investiční potřeby.

(Začtvrté) Záruky bankám, které směřují státní podporu do reálné ekonomiky Tato podpora je přímou podporou pro klienty bank, nikoli pro samotné banky, a poskytuje návod, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

(Pátý) Krátkodobé všeobecné pojištění vývozních úvěrů Do všech zemí, aniž by dotyčný členský stát musel prokazovat, že je dočasně „neobchodovatelný“.

(my) Podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronaviry (výzkum a vývoj) Řešit současnou zdravotní krizi formou přímých grantů, splatných záloh nebo daňových výhod. Za projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy lze udělit odměnu.

(Sedmý) Podporovat výstavbu a rozšiřování zkušebních zařízení Vyvíjet a testovat produkty (včetně vakcín, respirátorů a ochranných oděvů), které jsou užitečné pro potlačení propuknutí koronaviru, do první průmyslové publikace. Může mít formu přímých grantů, daňových výhod, vratných záloh a záruk neztráty. Firmy mohou využít bonusu, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud investice končí do dvou měsíců po poskytnutí podpory.

(VII) Podpora výroby produktů souvisejících s reakcí na propuknutí koronaviru Ve formě přímých grantů, daňových výhod, splatných záloh a záruk bez ztráty. Firmy mohou využít bonusu, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud investice končí do dvou měsíců po poskytnutí podpory.

(IX) Cílená podpora ve formě odložených plateb daní nebo pozastavení příspěvků na sociální zabezpečení Pro ta odvětví, regiony nebo typy společností, které byly ohniskem nejvíce zasaženy.

(X) Cílená podpora ve formě dotací na mzdy zaměstnanců Pro společnosti v odvětvích nebo regionech, které vypuknutím koronaviru nejvíce trpěly, by musely propouštět zaměstnance.

(jedenáctý) Cílená rekapitalizační podpora Pro nefinanční společnosti, pokud není k dispozici jiné vhodné řešení. Jsou zavedena ochranná opatření, která zabrání zbytečnému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu: podmínky nezbytnosti, přiměřenosti a rozsahu zásahu; Podmínky pro vstup státu do podnikového kapitálu a bonusy; Podmínky pro odchod státu z kapitálu dotyčných společností; Podmínky týkající se správy a řízení včetně zákazu dividend a maximální odměny vrcholovému vedení; Zákaz vzájemných dotací, zákaz akvizic a další opatření ke snížení narušení hospodářské soutěže; Transparentnost a požadavky na podávání zpráv.

(12) Odkrytá podpora fixních nákladů Pro společnosti, které čelí poklesu obratu během kvalifikačního období nejméně o 30% ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Podpora přispěje k části fixních nákladů příjemců, která není kryta jejich příjmy, a to až do výše 10 milionů EUR na projekt.

Komise rovněž umožní členským státům převést nástroje splatné do 31. prosince 2022 (jako jsou záruky, půjčky a zálohy) poskytnuté podle dočasného rámce na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, pokud budou splněny podmínky dočasného rámce jsou splněny.

Prozatímní rámec umožňuje členským státům vzájemně kombinovat všechna podpůrná opatření, s výjimkou půjček a záruk na stejnou půjčku a překročení prahových hodnot očekávaných prozatímním rámcem. Umožňuje také členským státům kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá v prozatímním rámci se stávajícími možnostmi jejich poskytování minimální Společnosti v hodnotě až 25 000 EUR za tři finanční roky pro společnosti působící v odvětví primárního zemědělství, 30 000 EUR za tři finanční roky pro společnosti působící v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 EUR za tři finanční roky pro společnosti působící ve všech ostatních odvětvích . Zároveň se členské státy musí zavázat, že zabrání zbytečnému hromadění podpůrných opatření pro samotné společnosti, aby snížily dotace tak, aby splňovaly jejich skutečné potřeby.

Dočasný rámec navíc doplňuje mnoho dalších možností, které již mají členské státy k dispozici, aby zmírnily sociální a ekonomický dopad propuknutí koronaviru v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 úřad schválil A. Sdělení o koordinované ekonomické reakci na vypuknutí COVID-19 Určete tyto možnosti. Například členské státy mohou provést obecně použitelné změny ve prospěch společností (jako jsou odklady daní nebo podpora krátkodobého zaměstnání ve všech odvětvích), na které se pravidla státní podpory nevztahují. Mohou také přiznat společnostem náhradu škody způsobené vypuknutím koronaviru a jeho přímou příčinou.

Prozatímní rámec bude platit do konce prosince 2021. Aby byla zajištěna právní jistota, výbor před tímto datem posoudí, zda je třeba jej prodloužit.

Neklasifikovaná verze rozhodnutí bude uvedena pod číslem věci SA.60275 na adrese Rejstřík státní podpory Na provizi Soutěž Jakmile web vyřešil jakékoli problémy s důvěrností. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku jsou uvedeny v Pomozte státním týdenním elektronickým zprávám.

Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých komisí k řešení ekonomických dopadů pandemie koronavirů Tady.