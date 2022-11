Kanadu zasáhl asteroid, možná shodil meteority

Zvedl jsem meteorit #c8ff042 V Brantfordu, Ontario Kanada s mojí GoPro

Kanadu zasáhl asteroid a možná shodil meteority

Astronomové objevili asteroid jen několik hodin předtím, než v sobotu ráno (19. listopadu 2022) dopadl na Zemi poblíž Erijského jezera v Kanadě. To je ono Ne poprvé Letos astronomové objevili kámen z vesmíru jen několik hodin předtím, než dopadl na Zemi. Tentokrát však vstoupil do zemské atmosféry nad obydlenou oblastí a přešel oblohu nad kanadským Torontem. Takže máme video a svědky, kteří dopad viděli, slyšeli a cítili. Astronomové uvedli, že místní obyvatelé mohou být schopni najít meteority ze srážky.

Západní univerzita v Kanadě uvedla, že meteority mohly dopadnout na zem poblíž jižního břehu jezera Ontario, hlavně na sever od Saint Catherine. Petr Brown Řekl ze Západní univerzity:

Tato ohnivá koule je obzvláště důležitá, protože mateřský meteorit byl před dopadem do atmosféry pozorován teleskopicky. Díky tomu je vzácná příležitost porovnat teleskopická data asteroidu s jeho chováním při atmosférickém kolapsu a získat tak pohled na jeho vnitřní strukturu.

Vědci požádali místní obyvatele mezi Port Wheeler a Virgilem v Ontariu, aby hledali části vesmírné skály. Brown řekl:

Ze záznamů kamer a meteorologického radaru, který sledoval trosky padající z ohnivé koule, víme, že meteory zasáhly Zemi poblíž nebo východně od Grimsby. K dokončení tohoto příběhu nyní potřebujeme obnovit některé z těchto hornin a zjistit, z jakého materiálu je Asteroid 2022 WJ1 vyroben. Vypadá to hodně jako model pro návrat do vesmíru, ale v tomto případě vzorek padl na nás.

Přečtěte si více o tom, jak najít meteority. A pokud nějaké najdete, kontaktujte Royal Ontario Museum na adrese [email protected]

První zpráva o bezprostředním dopadu

Yi Kuanziastronom z University of Maryland, který studuje asteroidy, komety a meteority, zmíněno Na Twitteru v 1:13 EST dne 19. listopadu:

Vypadá to, že vesmírný kámen spadne do oblasti Erijského jezera asi za 2 hodiny (kolem 3:30 EST)

Účastnit se v Odkaz na stránku NASA Center for Near-Earth Object Studies. Objekt C8FF042 byl nyní ze stránky odstraněn, protože zasáhl Zemi, a proto již nepředstavuje hrozbu.

přesná předpověď

2:29 EST, Richard Moisel Tweetoval, že asteroid by se měl zřítit kolem něj 8:26 UTC, což v překladu znamená 3:26 EST. Ukázalo se to neuvěřitelně přesně, protože kamery v okolí Toronta zachytily údery blesků ve 3:25 a 3:26 ráno. Kamera CN Tower v Torontu byla jednou z kamer, které sledovaly téměř horizontální vstup asteroidu.

jiný #imminent_impactor byl sledován?

Možná méně než metr v průměru, byla by to docela neškodná ohnivá koule ke sledování. #C8FF042

Předpokládaný čas vstupu do atmosféry je 8:26 UTC nad Velkými jezery. pic.twitter.com/51F2YmtwBu – Richard Moisel (@Richard_M_F) 19. listopadu 2022

No, tady je pěkný pohled na snímek pořízený z kamery při pohledu dolů na věž… pic.twitter.com/cxl1lrVeM8 — Scott Sutherland, vědecký spisovatel (on/ona) (@ScottWx_TWN) 19. listopadu 2022

Svědci asteroidu

Naštěstí byl vesmírný kámen velký méně než metr (asi 3 stopy). Náraz měl být v okolí Brantfordu v Ontariu. Toto je severně od jezera Erie. West Buffalo, New York; východně od Detroitu a jihozápadně od Toronta. S takto obydlenou oblastí mělo mnoho lidí možnost vidět ohnivou kouli vstupovat do atmosféry. Lidé na Twitteru hlásili, že viděli jasný záblesk světla spolu se zvukem vstupu do atmosféry a dokonce i vibracemi, pravděpodobně ze zvukového třesku. Uživatel Twitteru @TimsDoubleD Řekl:

Slyšel jsem to a měl jsem pocit, jako by se můj dům stěhoval. Předpokládá se, že poblíž explodoval generátor.

Uživatel Twitteru @SchefflerKen Řekl:

Bylo zajímavé to vidět, ale aspoň jsem to slyšel. Z nějakého důvodu jsem se probudil a po několika sekundách dům zapraskal jako poryv větru a pak se na dvě nebo tři sekundy ozvalo tlumené klapání.

někteří pozorovatelé zmíněno ohnivá koule dovnitř Velikost -10 až -20.

Těch pár hodin průběžného času stačilo na to, aby někteří lidé byli schopni chytit C8FF042 pomocí teleskopů.

Právě jsem si všiml METEOROIDU, který právě explodoval nad jezerem Erie (#C8FF042) S TELESKOPEM LOWELL DISCOVERY WOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/2lJmo4udH8 – Dr. Teddy Kareta (@teddykareta) 19. listopadu 2022

Asteroid se nyní nazývá 2022 WJ1

Asteroid C8FF042 objevil David Rankin Centrum Minor Planet od té doby WJ1. Informace o nově objeveném asteroidu kolují na Minor Planet Mailing List (MPML). On ona Řekl:

Bill Gray má bod dopadu 19. listopadu 2022 8:26:54.47 UTC, zeměpisná délka +43.12309, barva W80.26416, který se nachází přímo nad Brantfordem, Ontario, Kanada.

Sam Dean na MPML Řekl:

Objekt bude mít silný dopad na pastvu asi jen 10-12 stupňů a WSW by měl cestovat do ENE mezi Detroitem a Buffalem. Vzhledem k nízkému úhlu a vysokému počtu obyvatel v oblasti můžeme pravděpodobně očekávat velkou světelnou show.

Další zhlédnutí z Twitteru

Zachytil se mi zvonek #C8FF042 Vstup do atmosféry tváří v tvář. Je to opravdu zajímavé vidět z tohoto úhlu. Bylo to poblíž Crown Point East v Hamiltonu, Ontario. pic.twitter.com/6sOO16TEXN – Dave Danville (@davedunville) 19. listopadu 2022

Včera v noci byl objeven nový asteroid #C8FF042 Letěla nad Spojenými státy, než dopadla na pevninu poblíž Velkých jezer. pic.twitter.com/vILyEVDZJi – Tony Dunn (@tony873004) 19. listopadu 2022

Sečteno a podtrženo: 19. listopadu 2022 zasáhl Kanadu malý asteroid jen několik hodin poté, co byl objeven. Vědci žádají místní obyvatele, aby hledali meteority.