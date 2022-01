Andrea Pavan říká, že vyjít z útlumu je „tak zábavné“

Ital Andrea Pavan odstartoval slibně rok 2022 poté, co v předchozích dvou sezónách provedl pouhých pět škrtů. Foto: Warren Little/Getty Images.

Osud se v této hře může rychle změnit a Pavanova ztráta formy byla pravděpodobně tak bolestivá, jakou si kdokoli prošel za 50 let, které se nyní nazývají DP World Tour.

V roce 2020 udělal tři škrty v 17 zápasech a loni jen dva v 19 zápasech. Také v roce 2020 bylo jeho průměrné skóre 75,37 a loni to bylo 75,69, což z něj udělalo posledního v této kategorii.

Bylo by kruté říci, že 32letý hráč to dotáhl do fáze, kdy nedokázal trefit klobouk, ale sledování jeho hry pro něj bylo také bolestivé.