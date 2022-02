FIFA zakázala Rusku účast v kvalifikaci na mistrovství světa

FIFA a UEFA se rozhodly zakázat Rusko jen několik hodin poté, co Mezinárodní olympijský výbor vyzval mezinárodní sportovní federace, aby zakázaly ruským sportovcům a týmům účast na všech světových sportovních akcích, kde je to možné. Představitelé olympijských her uvedli, že Rusko invazí na Ukrajinu porušilo závazek – známý jako olympijské příměří, podepsaný před začátkem zimních her v Pekingu a plánovaný na paralympijské hry od tohoto týdne.

Přímým důsledkem zákazu pro Rusko je, že přijde o místo ve skupině čtyř týmů na jednom z posledních evropských míst na mistrovství světa. Polsko, které se mělo v březnu utkat s Ruskem, prohlásilo, že zápas odmítne hrát, což zopakovalo poté, co FIFA v neděli večer zveřejnila svůj první seznam sankcí. Švédsko a Česká republika, dva týmy, které se mohly ve finále střetnout s Ruskem, kdyby Rusové porazili Polsko, vydaly stejné varování.

Cesare Kuleza, prezident Polského fotbalového svazu, označil původní rozhodnutí FIFA nevyhostit Rusko za „zcela nepřijatelné“. V příspěvku na Twitteru dodal: „Nemáme zájem účastnit se této hry vzhledu. Naše pozice zůstává nedotčena: Polský národní tým nebude hrát s Ruskem, bez ohledu na název týmu.“

Neomezený zákaz pro Rusko se vztahuje i na klubové týmy, což znamená, že Spartak Moskva, poslední zbývající účastník kontinentální soutěže, již nebude moci nastoupit ve vyřazovacím zápase Evropské ligy proti německému RB Lipsko. O tomto zápase se pochybovalo už před pondělním rozhodnutím, přičemž úředníci si nebyli jisti, jak bude ruský tým cestovat poté, co UEFA vydala plošný zákaz ruských letů do 27členné konfederace.