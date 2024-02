Nova Sports získává práva na Formuli 1 v České republice a na Slovensku

AMC Networks International v současnosti drží práva na Formuli 1 do konce roku 2023. (Mark Thompson/Getty Images)

Mistrovství Formule 1 (F1), elitní kategorie monopostů, se dohodlo na dohodě se středoevropským komerčním sportovním vysílatelem Nova Sport od roku 2024.

Nova, která vysílá jak v České republice, tak na sousedním Slovensku, na svých sociálních sítích oznámila, že úspěšně získala práva na opětovné vysílání Formule 1. Síť dříve ukazovala závodní sérii od roku 2006 do roku 2014.

Poté, co Nova v roce 2014 ztratila práva, převzala Formuli 1 mediální skupina AMC Networks International (AMCNI), která vysílá motoristickou ligu na svých kanálech Sport 1 a Sport 2 v obou zemích a v současné době drží práva do konce roku 2023.

AMCNI, jeden z hlavních konkurentů Novy v regionu, také v současnosti vlastní vysílací práva na fotbalové soutěže národních týmů UEFA na Slovensku i v České republice, včetně slovenské mužské reprezentace, do roku 2028. Vlastní také další fotbalová práva včetně Španělska. Rey a Italský pohár v Itálii.

Nova Sport se také zaměřuje na fotbal, vysílá Mistrovství světa 2022 a také vlastní práva na řadu evropských fotbalových lig, jako je elitní klubová soutěž kontinentu a Liga mistrů UEFA.

Nova neuvedla konečné datum své smlouvy o pokrytí Formule 1, nicméně podle zpráv nemusí trvat pět let.

Informoval o tom magazín BusinessF1 jablkokterá provozuje globální streamovací službu AppleTV, se snaží ucházet o globální práva na závodní sérii.

Dohoda prý zaznamená „posuvnou škálu exkluzivity“, která by umožnila Applu začít s 25% exkluzivitou a dosáhnout 100% kontroly nad právy do pěti let, protože během tohoto období vyprší smlouvy o streamování.

Pokud tomu tak bude, spojení práv Novy s dostihovou ligou nebude trvat původní osmileté období.