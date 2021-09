Výsledky německých voleb ukazují na Messierovu politiku a slabší vedení po Merkelové

Ale ze čtyř stran se stalo sedm a dvě hlavní tradiční strany se zmenšily, což změnilo způsob, jakým byla sestavena vláda s více než 50 procenty hlasů. Analytici říkají, že v budoucnu budou muset tři nebo čtyři strany, ne dvě, najít dostatek společné základny, aby společně vládly.

Někteří analytici tvrdí, že tato rostoucí fragmentace německé politické scény má potenciál revitalizovat politiku tím, že do veřejné diskuse přinese více hlasů. Ale nepochybně to zkomplikuje správu, protože Německo se více podobalo jiným evropským zemím – mezi nimi Španělsku, Itálii a Nizozemsku -, které zažily podobnou roztržku. A chaotičtější politika by mohla dalšího kancléře oslabit.

Paní Merkelová ztělesnila tradici konsensu více než kterýkoli z jejích předchůdců. Ze svých čtyř funkčních období strávila tři ve velké alianci s tradičními odpůrci své strany, sociálními demokraty.