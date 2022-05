Obrovský asteroid o velikosti Burdž Chalífa v pátek dvakrát mine Zemi

S výškou něco málo přes půl míle (2 722 stop) je Burdž Chalífa nejvyšší budovou na světě od svého postavení v roce 2004.

Ale masivní budova Dubaje bledne ve srovnání s asteroidem, který tento týden proletí Zemí.

Asteroid, pojmenovaný 7335 (1989 JA), má průměr 1,1 míle (1,8 kilometru) a v pátek proletí blízko naší planety.

Zatímco asteroid byl klasifikován NASA jako „potenciálně nebezpečný“, je nepravděpodobné, že by představoval hrozbu pro naši planetu, protože prolétá ve vzdálenosti 2,5 milionů mil (4 miliony km).

Abychom to uvedli do kontextu, je to zhruba 10násobek průměrné vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Co je to „nebezpečný" asteroid? Potenciálně nebezpečný asteroid (PHA) je asteroid, jehož oběžná dráha se k Zemi přibližuje na 0,05 AU (asi 7,5 milionu km). Má také průměr alespoň 100 metrů (300 stop). Mezinárodní astronomická unie tvrdí, že existuje asi 1500 potenciálně nebezpečných asteroidů. Ty sice zatím pro Zemi nepředstavují hrozbu, ale asteroid této velikosti má potenciál způsobit zkázu, pokud přistane na naší planetě, zejména v hustě obydlených oblastech. Předpokládá se, že člověk zasáhne Zemi jednou za 200-300 let.

Asteroid se k Zemi přiblíží v pátek ve 14:26 UTC, podle Centra NASA pro studium objektů v blízkosti Země, které sleduje vesmírné kameny.

V tomto okamžiku bude asteroid od Země vzdálen 0,026 astronomických jednotek (2,5 milionu mil) a bude se pohybovat úžasnou rychlostí asi 29 348 mph.

To je téměř 14,5krát rychlejší než kulka!

S průměrem asi 1,1 míle (1,8 kilometru) bude 7335 (1989 JA) podle NASA největší vesmírnou skálou, která letos minula Zemi.

Zatímco šance, že tento asteroid zasáhne Zemi, je velmi nízká, NASA nevyloučila možnost, že by asteroid v blízké budoucnosti zasáhl Zemi.

NASA každý týden objeví asi 30 nových objektů v blízkosti Země (NEO) a na začátku roku 2019 objevila celkem více než 19 000 objektů.

Vesmírná agentura však varovala, že katalog blízkozemních objektů není kompletní, což znamená, že k neočekávanému dopadu může dojít „kdykoli“.

NASA vysvětlila: „Odborníci odhadují, že k dopadu objektu o velikosti toho, který explodoval nad Čeljabinskem v Rusku v roce 2013 – o velikosti 55 stop (17 metrů) – dojde jednou nebo dvakrát za století.

Očekává se, že dopady větších těles budou méně časté (v měřítku staletí až tisíciletí).

„Avšak vzhledem k tomu, že katalog NEO není v současné době kompletní, může kdykoli dojít k neočekávanému dopadu – jako je událost v Čeljabinsku.“

Aby pomohla připravit se na takovou kolizi, NASA nedávno vypustila svou vůbec první kosmickou loď „Planetary Defense“, aby odklonila asteroid 6,8 ​​milionu mil od Země.

Mise DART (Double Asteroid Redirection Test) za 325 milionů dolarů (240 milionů liber) byla zahájena v listopadu 2021 a její téměř sedm milionů mil dlouhá cesta do hlubokého vesmíru bude trvat 10 měsíců.

Sonda se v září 2022 srazí s malým asteroidem Demorphos, který obíhá větší asteroid zvaný Didymos, rychlostí 15 000 mph (24 100 km/h).

Když vesmírná sonda o hmotnosti 1210 liber zasáhne Demorphos, plán je změnit rychlost „malého měsíce“ o zlomek sta, což odpovídá schématu pro „Armageddon“ Bruce Willise.

Přestože 525 stop široký vesmírný kámen nepředstavuje pro Zemi hrozbu, NASA chce změřit měnící se dráhu asteroidu způsobenou srážkou.

Toto demo „Planetary Defense“ bude informovat o budoucích misích, které by jednoho dne mohly zachránit Zemi před smrtící kolizí s asteroidy.