Výsledky Ligy národů UEFA: Skotsko postoupilo, Česká republika sestoupila

Skotsko v úterý v Lize národů remizovalo 0:0 od Ukrajiny, čímž získalo životně důležitý bod pro postup do nejvyšší úrovně soutěže, když válkou zničená země hrála svůj poslední zápas ve skupině v Polsku.

Skotsko, které zahájilo úvodní ročník soutěže v lize C, ovládlo ligu B-skupinu 1 se 13 body – o dva před Ukrajinou.

Aby bylo možné zaručit jeho druhé povýšení ve třech kampaních, bylo nutné se vyhnout porážce.

Přestože šance měly oba týmy, větší šance připadla Ukrajině, Andriy Yarmolenko v osmé minutě zachránil snahu Mykhaila Mudrica brankář Craig Gordon.

Skot Steve Clarke, který prohrál 3:1 s Ukrajinou v kvalifikaci mistrovství světa na začátku tohoto roku, vyhrál čtyři a jeden z posledních šesti zápasů remizoval.

Mitrovic míří na Srbsko



Srbský útočník Aleksandar Mitrovic vstřelil svůj 50. reprezentační gól, když jeho tým porazil Norsko 2:0 a zajistil si postup do ligy A z úterní 4. skupiny Ligy národů výhrou 2:0.

Srbsko zakončilo kampaň se 13 body ze šesti zápasů, tři před druhým Norskem, které by skupinu vyhrálo remízou. Slovinsko skončilo třetí se šesti body, zatímco spodní Švédsko sestoupilo do ligy C se čtyřmi body.

Nor Erling Holland málem začal domácí tým perfektně, ale po 20 sekundách jeho první střelu bravurně zachránila Vanja Milinkovic-Savic, čímž nastavil tón k frustrujícímu večeru pro útočníka.

Hosty dostal do vedení ve 42. minutě Dušan Vlahovič, když míč stáhl zpět a útočník zakroutil do sítě Filip Kostic.

Již rekordní střelec Srbska Mitrovic zdvojnásobil náskok svého týmu devět minut ve druhém poločase tečovaným zakončením z přihrávky Ivana Iliče.

Norsko, které řvalo na zaplněném stadionu Ullevaal, dělalo, co bylo v jejich silách, ale postrádalo takt, aby Srbsko rozbilo, dokud Holandsko nemělo další šanci, ale znovu ho zlomil Milinkovic-Savic.

Srbové se nyní ve finálovém přátelském utkání střetnou s Bahrajnem a poté se ve skupině G na mistrovství světa v Kataru střetnou s Brazílií, Kamerunem a Švýcarskem, přičemž Norsko vynechalo kvalifikaci.

„Převzali jsme kontrolu nad hrou a zasloužili jsme si vyhrát. Máme zdravou skupinu, která se potřebuje jako tým nadechnout,“ řekl pro Arenasport trenér Srbska Dragan Stojković.

Střelec Vilahovic řekl, že jeho tým byl potěšen postupem a nyní se těší na další úspěchy.

„Jsme rádi, že jsme nahoře. Pod Stojkovičem a jeho útočným stylem se nám daří,“ řekl.

Česká republika jde dolů



Dva góly v rozmezí jedné minuty od Rema Frolera a Briela Mbola zajistily Švýcarsku výhru 2:1 nad Českou republikou v Kippenparku, což vedlo k sestupu Čechů z Ligy národů A.

Držitelé Světového poháru Švýcarsko skončili ve skupině 2 třetí s devíti body ze svých šesti zápasů, dva za vítězným Španělskem, zatímco Česká republika získala v kampani pouhé čtyři body.

Freuler ve 29. minutě usměrnil centr Xherdana Shaqiriho do sítě a Mbolo inkasoval volnou přihrávku přímo z výkopu, hnal se na hranici vápna a vypálil nízkou střelu do spodního rohu.

Hosté ještě před poločasem snížili, když levačkou z přízemního centra Davida Ziemy skóroval Patrick Schick a následně Tomaszi Sucekovi zachránil penaltu švýcarský brankář Yann Sommer. Cíl v obou případech.