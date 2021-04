Čína zintenzivňuje očkovací kampaň s vejci zdarma a jinými komoditami

TAIBI, Tchaj-wan (AP) – Úspěch Číny při kontrole vypuknutí koronaviru vyústil v populaci, která se zdála téměř neochotná k očkování. Zrychluje tedy svoji očkovací kampaň tím, že nabízí pobídky – vajíčka zdarma, kupóny na skladování a slevy na potraviny a zboží – těm, kteří dostanou šanci.

Po pomalém startu nyní Čína vydává miliony výstřelů denně. Jen 26. března předvedl 6,1 milionu výstřelů. Vysoký vládní lékař Zhong Nanshan oznámil červnový cíl zaočkovat 560 milionů z 1,4 miliardy lidí v zemi.

Výzva spočívá částečně v naprostém rozsahu úsilí a v potřebě přesvědčit populaci, která se v současné době cítí v bezpečí před infekcí.

Když se koncem roku 2019 pacienti poprvé objevili v nemocnicích ve Wu-chanu s horečkou, kašlem a dýchacími potížemi, vláda od ledna 2020 město a ostatní v provincii Chu-pej na více než dva měsíce uzavřela. Wuhan se později stal známým jako epicentrum. Nákaza.

Od té doby Čína dostala virus pod kontrolu přísnými hraničními kontrolami a rychlým vypínáním, kdykoli se objeví nová ohniska. Lidé mohou stolovat v restauracích a riziko infekce je nízké, takže se zdá, že málokdo spěchá s vakcínou.

„Myslím, že každý má pocit bezpečí a pohodlí a není očkování, pokud k tomu nebudete vyzváni,“ řekla Helen Chen, specialistka na zdravotní péči ve společnosti pro výzkum trhu v Šanghaji.

Čína se ale také chce otevřít, protože svět se snaží vrátit k normálu, který vládl před epidemií, a Peking se připravuje na přijetí desítek tisíc návštěvníků jako hostitel zimních olympijských her v únoru 2022. I když uspěla v rychlém vypnutí a robustní systém pro sledování kontaktů prostřednictvím chytrých telefonů, váží to i vláda. Opatření se vyrovnávají s případným návratem do normálního života.

V současné době se vláda ve velkých městech, jako je Šanghaj a Peking, spoléhá hlavně na neustálé dopisy a dárky zdarma, aby přesvědčila lidi k očkování.

Obchodní centra nabízejí body v obchodech nebo kupóny. Chrám v Pekingu nabídl volný vstup každému, kdo prokázal očkování. Šanghaj používá autobusy k zřízení mobilních vakcinačních míst.

Pak jsou tu vejce zdarma.

Dobrá zpráva. Ode dneška mají obyvatelé ve věku 60 let a více, kteří pořídili první výstřel, nárok na pět vajec „gin“ (2,5 kg nebo 5 1/2 lb). Přišel na plakát zveřejněný městským zdravotním střediskem. V Pekingu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Wang Feng byl příliš mladý na to, aby měl vejce z kliniky, ale 25letý kuchař řekl, že vakcínu dostal, protože bez ní nemohl jít do práce.

„Myslel jsem, že kdyby uspěl, mohl by být,“ dodal.

Někteří lidé vyjádřili pochybnosti o tom, jak dobré jsou vakcíny, ať už jsou čínské nebo ne, vzhledem k tomu, jak rychle byly vyvinuty.

„Nemyslím si, že by tak účinná vakcína mohla být vyrobena tak rychle,“ řekla Amy Lu, která pracuje na univerzitě v Šanghaji.

Účinnost pěti vakcín aktuálně používaných v Číně se pohybuje mezi 50,7% a 79,3%, v závislosti na tom, co společnosti uvedly. To neznamená, že je to bezcenné – většina odborníků tvrdí, že cokoli přes 50% je prospěšné pro zvládnutí epidemie, spolu s prevencí hospitalizací a úmrtí.

„I když každý dostane dvě dávky, nemusí být schopen dosáhnout stádové imunity.“ Řekl Wang Chenguang, bývalý profesor lékařské univerzity v Pekingu a imunolog. Imunita stáda nastává, když má dostatečná populace imunitu, ať už před očkováním nebo předchozími infekcemi, aby zastavila nekontrolované šíření infekční choroby.

Wang Huaxing, vysoký úředník pro imunologii v Čínském středisku pro kontrolu nemocí, v tomto týdnu pro státní média uvedl, že k dosažení tohoto cíle bude v Číně pravděpodobně nutné očkovat nejméně miliardu lidí. Na začátku dubna dostalo přibližně 34 milionů lidí dvě dávky a přibližně 65 milionů dostalo jednu dávku.

Gao Fu, šéf CDC, řekl na konci minulého týdne, že Čína studuje různé strategie Stejně jako míchání různých vakcín ve snaze zvýšit jejich účinnost. Externí odborníci tvrdí, že Čína může nakonec nasadit další, účinnější vakcíny, jako jsou vakcíny Pfizer nebo Moderna.

„Nejlepší věc, kterou musíte udělat, je skutečně umožnit použití jiných, lepších vakcín a zpřístupnit je čínskému lidu,” řekl Jin Dongyan, odborník na vakcíny na Hong University. „Ale to je pravděpodobně obrovská politická výzva.” Hong Medical College.

Čínská farmaceutická společnost Fosun Pharmaceutical Group uzavřela partnerství s německou společností BioNTech při prodeji vakcíny Pfizer v Číně. Byl však schválen pouze v Hongkongu a Macau, což jsou dva speciální regiony Číny s vlastními regulačními agenturami. Probíhá klinické hodnocení pro schválení na pevnině.

Očkování má být dobrovolné, ale nadměrné úsilí některých místních vlád a společností přimělo zdravotnické pracovníky, aby tento týden vydali varování před nuceným očkováním.

Nemocnice v Dan-čou v provincii Chaj-nan na jihu ostrova se omluvila poté, co vydala oznámení zaměstnancům: „Ti, kteří nebyli očkováni, mohou být propuštěni.“

V provincii Če-ťiang 2. dubna bylo oznámeno, že všechny vládní útvary, kádry komunistické strany a lidé pracující na univerzitách budou muset převzít vedení při získávání výstřelů.

Národní vláda kvůli nedávnému propuknutí epidemie také požádala o očkování všech obyvatel města Ruili, města na hranici s Myanmarem.

Očkování může také znamenat schopnost vyhnout se některým závažnějším překážkám, které některé místní instituce vytvořily ve jménu boje proti pandemii.

Bright Lee, student v Pekingu, řekl, že dostal vakcínu, takže k opuštění kampusu již nebude potřebovat souhlas. I když se to těžko prosazovalo, začal jsem být znepokojen poté, co univerzita zveřejnila plakáty veřejně odsuzující studenta, který loni v zimě bez povolení opustil kampus poté, co tento student odešel do oblasti s potvrzeným případem COVID-19.

Vakcínová kampaň čelila sporadickým nedostatkům a zpožděním.

V Haikou, hlavním městě Chaj-nan, vydaly zdravotní úřady dočasné bydliště, aby poskytly druhou dávku těm, kteří se neúčastnili dvou nadcházejících významných událostí, „kvůli relativní těsnosti“ dodávek vakcín. Nedostatky byly hlášeny také ve dvou jižních městech, Foshan, provincie Guangdong a přístavu Xiamen v provincii Fujian.

Výrobci vakcín v Číně dramaticky rozšířili výrobní kapacitu a zdravotničtí pracovníci tvrdí, že jsou přesvědčeni, že poptávky bude možné uspokojit do konce roku.

K této zprávě přispěli producentka videa Associated Press Olivia Zhang v Pekingu, výzkumnice Chen Si v Šanghaji a autorka vědy Aniruda Gossal v Novém Dillí.