Tony Khan o tom, že jeho otec kupuje Four Seasons ze Saúdské Arábie

prostřednictvím příspěvku AEW Bean Gear Media ScrumPrezident AEW Tony Khan vystřelil na online fanoušky, kteří kritizovali jeho otce Shada Khana za to, že v roce 2016 získal hotel Four Seasons v Torontu od konglomerátu se sídlem v Saúdské Arábii.

Khan podrobně popsal rozdíly mezi pracovním vztahem WWE se Saúdskou Arábií a jeho otcem, který se zabývá jednou organizací.

„Už dlouho jsem chtěl něco říct, prostě to řeknu,“ začal Khan. „Nikdy jsem o tom nemluvil, ale vidím lidi, jak říkají věci online, a já mluvím o tom, že to možná ještě zhorším – ale stejně to řeknu. Můj táta koupil Four Seasons od Saudi (Kingdom Holding Company) před pěti lety a to je její začátek a konec.

„Je to hodně jako jablka a pomeranče – když porovnáte pokračující pracovní vztah (mezi WWE a Saúdskou Arábií) s tím, co dělal můj táta, což je nákup nemovitosti od jednotlivce a ne od vlády.

Ale vidím lidi říkat věci jako: „Ach, Shad Khan jedná se Saúdskou Arábií.“ Toto je bulls-t. Viděl jsem lidi, jak o tom mluví na internetu už roky, a mýlí se. Můj otec se neangažuje v podnikání, hotel koupil před lety. Je to úplně jiné, než co se děje v této části světa (s WWE).

Téma Four Seasons Toronto se objevilo, když se Khana zeptali na show AEW v Kanadě. Jak je uvedeno v tento odkazKhan uvítal možnost, že AEW v budoucnu navštíví Kanadu.

